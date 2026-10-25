جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳ آبان ماه) مجلس، در نطق پیش از دستور خود گفت: در ایام جانسوز شهادت مظلومانه‌ی صدیقه‌ی طاهره، حضرت فاطمه زهرا (سلام االله‌علیها) قرار داریم؛ بانویی که دفاع شجاعانه اش از حریم ولایت به همه‌ی ما درس مقاومت مقابل دشمن و بصیرت داشتن در سخت‌ترین شرایط، آموخت. این ایام را تسلیت می گویم و امیدوارم عزاداری مردم عزیز ایران مقبول و مأجور باشد. اما در تقویم ایام انقلاب اسلامی، فردا مصادف است با خروش تاریخی و افشاگرانه‌ی حضرت امام خمینی (رضوان االله‌علیه) در چهارم آبان‌ ۱۳۴۳ علیه ننگ‌نامه‌ی کاپیتولاسیون.

وی ادامه داد: امام بزرگوار ما در آن روز تاریخی، در برابر حاکمیت سرسپرده‌ی پهلوی فریاد زد که این مصوبه، «سند بردگی‌ملت‌ایران» و فروختن استقلال و کرامت یک ملت‌ کهن‌ و مسلمان در برابر دلارهای‌ آمریکاییست. اما نکته‌ی راهبردی و بصیرت‌افزای کلام امام در همان روز که اکنون حقانیت آن بیش از هر زمان دیگر آشکار شده، رسوا کردن پیوند ناگسستنی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، آن هم در سال ۱۳۴۳. من برای یادآوری خودم و نسل جدید چند جمله از این سخنرانی تاریخی و حکیمانه‌ی امام را اینجا بیان می کنم؛ آن پیر مراد ما فرمود: «دنیا بداند که هر گرفتاری ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند، از اجانب است؛ از امریکاست. اجانبند که مخازن پر قیمت زیرزمینی ما را به یغما برده و می برند. انگلیس است که سالیان دراز طلای سیاه ما را با بهای ناچیز برده و می برد. دیروز ممالک اسلامی به چنگال انگلیس و عُمّال آن مبتلا بودند؛ امروز به چنگال امریکا و عمال آن. امریکاست که از اسرائیل و هواداران آن پشتیبانی می کند امروز اقتصاد ایران به دست امریکا و اسرائیل است» آن روز امام راحل افشا کردند که رژیم منحوس پهلوی، مقدرات و اقتصاد کشور را در پای منافع آمریکا و صهیونیست‌ها ذبح کرده است.

امروز ایران نه تنها مستعمره‌ی مستشاران غرب و شرق نیست بلکه قدرت مقتدر و مستقل منطقه‌ایست

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز نیز پس از گذشت ۶ دهه، اگر رژیم سفاک صهیونیستی در منطقه دست به جنایت و نسل‌کشی می‌زند و هم‌زمان واشنگتن با تحریم، ترور و خباثت‌های نظامی و اقتصادی تلاش می‌کند اراده‌ی ملت ما را بشکند، تداوم همان سلطه‌گریست. اما تفاوت بنیادین امروز با سال ۴۳ در این است که ملت ایران با هدایت امام راحل فقید و امام شهید در طول ۴۷ سال، زنجیرهای اسارت را پاره کرده است و ایران عزیز ما امروز نه تنها مستعمره‌ی مستشاران غرب و شرق نیست بلکه قدرت مقتدر و مستقل منطقه‌ایست که خواب سلطه‌ی دوباره‌ی استکبار و صهیونیسم بر مقدرات این ملت را برای همیشه به کابوس تبدیل کرده و از آن بالاتر درحال ازاله‌ی آمریکا از منطقه‌ی غرب آسیاست. آمریکایی‌ها گمان میکنند با چند اهرم فشار رسانه‌ای یا تهدیدات نظامی می‌توانند این ملت بزرگ را تسلیم خود کنند؛ غافل از اینکه ایران امروز، ایران دوره‌ی تحقیر پهلوی نیست؛ بلکه دژ مستحکمی از خودباوری، اقتدار دفاعی و اراده‌ی پولادین است که هرگز اجازه نخواهد داد هیچ قدرت خارجی برای عزت این مرزوبوم تعیین تکلیف کند.

قالیباف گفت: ما مرعوب نمی‌شویم و آماده ایم تا در مقابل هرگونه جسارت به تمامیت ارضی ایران بزرگ، پاسخی خارج از تصورشان بدهیم؛ لذا تهدید به جنگ گسترده یا ترور، مسئله‌ای نیست که باعث کوتاه آمدن ملت ایران از حقوق و منافع خود شود و تا زمانی که آمریکایی‌ها تغییر رفتار ندهند، دست از خوی زورگویی و طمع‌ورزی برندارند و تعهدات نقض‌شده‌شان را به‌صورت عینی، ملموس و واقعی روی زمین جبران نکنند، هیچ ادعایی برای جمهوری اسلامی ایران ذره‌ای اعتبار نخواهد داشت. همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده ام، ما حرف جدیدی نداریم؛ این آمریکا بود که با محاسبات غلط و جنگ علیه ایران، وارد باتلاق شد و اکنون هم آنها هستند که باید اقدامات لازم برای نجات خود را انجام دهند. نکته‌ی مهم دیگر، مطالبه‌ی عمومی از دولت محترم درباره‌ی مسئله‌ی خط مقدم اقتصاد یعنی معیشت و سفره‌ی مردم است.

وی افزود: گرانی‌های مداوم و ادامه‌دار اقلام اساسی، بار سنگینی بر دوش همه‌ی مردم، بخصوص‌ محرومان، کارگران، بازنشستگان و اقشار مستضعف گذاشته است. از دولت محترم بابت افزایش پنجاه درصدی میزانِ کالابرگ برای بخشی از مردم که‌ میتواند کمکی در تأمین اقلام اساسی باشد، تشکر می کنیم. این اقدام امیدوار کننده باید در برخورد با گرانی ها و توجه به فرایندهای توزیع کالاهای اساسی نیز ادامه یابد تا معیشت و سفره‌ی مردم، آخرین نقطه ای باشد که از جنگ و تحریم آسیب می بیند. در این زمینه مجلس هم در قوانین دائمی و هم در برنامه‌ی هفتم پیشرفت، مقررات و منابع لازم را پیش بینی کرده و آماده‌ی کمک به دولت است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: درباره‌ی کالابرگ، نکته‌ی دیگری که باید توجه شود، وضعیت اصناف و فروشگاه‌های مجری طرح کالابرگ است. برخی گزارش‌های میدانی نشان‌ میدهد که‌ متأسفانه تأخیرهای‌ گاه‌گاه در تسویه حساب مطالبات فروشگاه ها و واحدهای خرد توزیعی، سرمایه‌ی در گردش کسبه‌ی محترم را به خصوص در شرایط نوسانات ارزی تحت فشار قرار داده و انتظار مجلس این است که وزارت رفاه و بخش‌های مالی، فرایند تسویه حساب با فروشگاه‌ها را به صورت کاملاً منظم و قاعده‌مند تنظیم کنند تا هم معیشت مردم حمایت شود و هم زنجیره‌ی اصناف و کسبه آسیب نبیند.

قالیباف ادامه داد: موضوع حیاتی دیگری که در آستانه‌ی فصل سرد سال باید با همت ملی مدیریت شود، مسئله‌ی پیشگیری از ناترازی انرژی و اقدام ملی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز است. اسراف و مصرف غیربهینه‌ی انرژی سال‌هاست به عنوان یک چالش ساختاری خود را نشان داده و مطالبه‌ی دلسوزانه‌ی رهبر شهید انقلاب نیز همواره صیانت از منابع حیاتی کشور بوده است. مجلس شورای اسلامی در قالب جزء ۲ بند پ ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، سازوکار قانونی دقیق و مترقی گواهی‌های صرفه‌جویی را فراهم‌ کرده است و امروز نزدیک به صد شرکت خصوصی در این عرصه وارد میدان شده‌اند.

وی گفت: به زبان ساده یعنی هر کس هر مقدار گاز صرفه جویی کند، به سرعت درآمدی که از این صرفه جویی نصیبش خواهد شد را در حساب بانکی اش دریافت می کند تا تأثیر صرفه جویی بر اقتصاد خانوار، برای همه ملموس شود. مطالبه‌ی ما از دولت، وزارت نفت و شرکت ملی گاز این است که با پشتیبانی از سرمایه‌گذاران، صدور گواهی‌های مشروط پیش از تحقق صرفه‌جویی را تسریع کنند. عبور از زمستان پیش‌رو نیازمند یک بسیج ملیست و از صداوسیما و سایر رسانه ها، نهادهای مردمی، شوراهای اسلامی و استانداران سراسر کشور انتظار داریم با فعال کردن ظرفیت محلات و خانوارها، هدف کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف گاز را محقق سازند تا هموطنان دغدغه مند نه به عنوان فداکاری یک‌طرفه، بلکه به عنوان شرکای اقتصادی در سود حاصل از صرفه‌جویی به صورت مستقیم منتفع شوند و با همراهی مردم سرافراز ایران، این گردنه نیز با سربلندی پشت‌ سر گذاشته‌ شود، ان شاء الله.