کد خبر: 1386624
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۶
سیاست » اخبار کلی

آملی لاریجانی: دشمنان ایران جز با زبان قدرت دست از جنایت برنمی‌دارند

آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: مسئولان ما همیشه گفته‌اند از مذاکره منصفانه و عادلانه ابایی ندارند اما صلحی که از نگرانی برای قیمت سوخت برخیزد با تغییر قیمت‌ها هم تغییر می‌کند و رفع تنش از منطقه با ایستادگی در برابر زورگویی غرب و حامیان منطقه‌ای‌ آنها محقق می‌شود.

جوان آنلاین: آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در حساب کاربری خود در شیکه اجتماعی ایکس نوشت:

«وزرای خارجه اروپا این روزها از تنش‌زدایی سخن می‌گویند و اینکه مشکل تنگه هرمز راه‌حل نظامی ندارد و البته انگیزه‌شان را هم پنهان نمی‌کنند؛ یکی از آثار جنگ بر اقتصاد کشورهایشان می‌گوید و دیگری از «پیامدهای بسیار جدی بر قیمت هیدروکربن‌ها».

سال‌ها تحریم و فشار اقتصادی بر ملت ایران و ملت‌هایی که تن به سیاست‌های استعماری غرب ندادند مهم نبود؛ جنگ ظالمانه و کشتار مردم مظلوم ایران مهم نبود؛ دهه‌ها اشغال و قتل عام مردم فلسطین و لبنان مهم نبود؛ اما همین که زندگی در این کشورها اندکی سخت شد صدای گفتگو و صلح‌خواهی بلند شد.

این همان معیارهای دوگانه و نفاق حقوق بشر غربی است؛ اخلاقی برخاسته از منفعت‌طلبی که هرگاه منفعت اقتضا کند با بی‌رحمی تمام جنایت می‌کند و حتی از جنایت تفریح می‌سازد؛ همانگونه که ناو دنا را در بازگشت از رزمایشی بین‌المللی با بیش از صد ملوانش غرق کرد و رئیس‌جمهور آمریکا بی‌پروا گفت: می‌توانستیم تصرفش کنیم و به کارمان می‌آمد اما غرق کردنشان لذت بخش‌تر است.

مسئولان ما همیشه گفته‌اند از مذاکره منصفانه و عادلانه ابایی ندارند و لکن صلحی که از نگرانی برای قیمت سوخت برخیزد با تغییر قیمت‌ها هم تغییر می‌کند. رفع تنش از منطقه با ایستادگی در برابر ظلم و زورگویی کشورهای غربی و حامیان منطقه‌ای آن‌ها محقق می‌شود؛ سران جنایتکار آمریکایی صهیونی و حامیان اروپایی‌شان جز با زبان قدرت دست از ظلم و جنایت برنخواهند داشت.»

برچسب ها: آملی لاریجانی ، دشمنان ایران ، مجمع تشخیص مصلحت نظام
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