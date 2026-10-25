شکار پهپاد متجاوز آمریکایی در هرمزگان

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0635\u0628\u062d \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u0641\u0631\u0648\u0646\u062f \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u0645\u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0633\u06a9 \u0628\u0627 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062a\u062d\u062a \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06cc\u06a9\u067e\u0627\u0631\u0686\u0647 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0634\u0631\u0642 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0645\u0646\u0647\u062f\u0645 \u0634\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0647\u0631\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u0627\u0632 \u0646\u0648\u0639 \u0644\u0648\u06a9\u0627\u0633 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.