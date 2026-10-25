جوان آنلاین: کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در نشست خبری تشریح طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها، با اشاره به برنامه‌های دولت و وزارت نفت برای مدیریت مصرف بنزین اظهار کرد: سیاست قانون‌گذار و مجلس شورای اسلامی بر این بوده است که استفاده از کارت سوخت شخصی به حداکثر و استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها به حداقل برسد.

به گزارش مهر، وی با تشریح وضعیت سوخت‌گیری در کشور افزود: از ابتدای شهریور تا شانزدهم این ماه در سال ۱۴۰۵، به‌طور میانگین روزانه ۱۴۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که ۵۹ درصد آن با کارت سوخت شخصی و ۴۱ درصد با کارت آزاد جایگاه‌ها سوخت‌گیری شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: بر این اساس، روزانه حدود ۵۹ میلیون لیتر بنزین با استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها عرضه شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده سهم قابل‌توجه این کارت‌ها در سوخت‌گیری روزانه کشور است.

امکان رصد دقیق‌تر مصرف با کارت سوخت شخصی

ویس‌کرمی با تشریح تفاوت کارت سوخت شخصی و کارت آزاد جایگاه‌ها گفت: هنگامی که سوخت‌گیری با کارت شخصی انجام می‌شود، اطلاعات مربوط به خودرو، نوع کاربری آن، جایگاه محل سوخت‌گیری و میزان سوخت دریافت‌شده قابل شناسایی و بررسی است؛ بنابراین، امکان رصد دقیق‌تر الگوی مصرف وجود دارد.

وی افزود: در مقابل، استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها امکان شناسایی مستقیم سوخت‌گیرنده و خودروی مربوط به هر تراکنش را به همان شکل فراهم نمی‌کرد و اطلاعات ثبت‌شده عمدتاً به جایگاه محل سوخت‌گیری و میزان سوخت تحویلی مربوط بود. در نتیجه، مشخص نبود چه فردی با چه خودرویی، در چند نوبت و در مجموع چه میزان بنزین دریافت کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به تأکید قوانین بودجه سنواتی بر افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی تصریح کرد: در سال‌های گذشته، راهکارهایی برای محدود کردن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و کاهش استفاده از آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت، اما جمع‌آوری یکباره این کارت‌ها می‌توانست مشکلاتی برای مردم ایجاد کند.

وی ادامه داد: افرادی که به هر دلیل کارت سوخت شخصی خود را به همراه نداشتند، برای سوخت‌گیری به کارت آزاد جایگاه نیاز پیدا می‌کردند. محدود کردن این کارت‌ها بدون پیش‌بینی راهکار جایگزین می‌توانست به ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های عرضه سوخت منجر شود؛ بنابراین، لازم بود روش دیگری برای تحقق هدف قانون‌گذار در نظر گرفته شود.

مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت مصرف بنزین

ویس‌کرمی در ادامه به تشریح مبانی قانونی سیاست‌های مدیریت مصرف بنزین پرداخت و گفت: در دوم آذرماه ۱۴۰۴، هیئت وزیران مصوبه‌ای با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین ابلاغ کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین در چارچوب این سیاست‌ها افزود: در این طرح، نرخ‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی برای بنزین در نظر گرفته شد. به گفته وی، پیش از اجرای این طرح، حدود ۴۲ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت آزاد جایگاه‌ها انجام می‌شد که این سهم پس از اجرای طرح به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به سازوکار پیش‌بینی‌شده در مصوبه هیئت وزیران اظهار کرد: بر اساس ماده ۸ این مصوبه، کارگروهی برای تصمیم‌گیری درباره تعیین و تغییر میزان سهمیه‌های لیتری و اعتباری بنزین در نرخ‌های اول و دوم، مدت مجاز ذخیره سهمیه اول در کارت سوخت شخصی و تعیین نرخ بنزین موضوع بند ۲ ماده ۲ مصوبه تشکیل شده است.

وی افزود: نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت اطلاعات در این کارگروه عضویت دارند و موضوعات مرتبط با سهمیه‌ها و نرخ بنزین در این چارچوب بررسی می‌شود. وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز تصمیم‌های ابلاغ‌شده را در حوزه مسئولیت خود اجرا می‌کنند.

مصوبه برنامه هفتم؛ مبنای شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری

ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها بر مبنای اسناد بالادستی اجرا می‌شود، اظهار کرد: یکی دیگر از مبانی قانونی این طرح، مصوبه هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ است که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد به تصویب رسیده است.

وی افزود: این مصوبه به استناد جزء یک بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، مصوب سال ۱۴۰۳، تدوین شده و برنامه جامع تخصیص حامل‌های انرژی در شبکه حمل‌ونقل را مشخص می‌کند. دستگاه‌های تعیین‌شده در این برنامه نیز موظف به اجرای اقدامات مربوط هستند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به راهبرد ششم این مصوبه گفت: یکی از محورهای پیش‌بینی‌شده در این سند، «تخصیص بهینه و هدفمند سهمیه سوخت به خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی از طریق ایجاد امکان شناسه‌دار کردن هر نوع سوخت‌گیری» است.

وی تأکید کرد: طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها در همین چارچوب طراحی شده و هدف آن، شناسایی دقیق‌تر سوخت‌گیری‌هایی است که با این کارت‌ها انجام می‌شود.

اجرای آزمایشی طرح در ۲۵۰ جایگاه تهران

ویس‌کرمی با اشاره به آغاز اجرای آزمایشی این طرح در استان تهران اظهار کرد: در حال حاضر، از حدود ۳۶۰ جایگاه عرضه سوخت در استان تهران، ۲۵۰ جایگاه به زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرای طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری مجهز شده‌اند.

وی افزود: این طرح در مرحله پایلوت قرار دارد و اجرای آزمایشی آن با هدف بررسی عملکرد سامانه، شناسایی الگوی استفاده از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و ارزیابی نتایج اجرای طرح دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: برای شناسایی افرادی که با کارت آزاد جایگاه‌ها سوخت‌گیری می‌کنند، لازم بود زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جدیدی ایجاد شود؛ زیرا سامانه فعلی هوشمند سوخت امکان انجام این کار را با سازوکار موردنیاز فراهم نمی‌کرد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: این سامانه از سال ۱۳۸۶ به بهره‌برداری رسیده و تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به ملاحظات امنیتی و الزامات پدافند غیرعامل، لازم بود سامانه جدید به‌صورت مستقل و مجزا از سامانه هوشمند سوخت موجود ایجاد شود.

ویس‌کرمی افزود: بر همین اساس، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موردنیاز فراهم و سامانه‌ای مستقل برای شناسایی هویت سوخت‌گیرندگان طراحی شد.

دریافت اطلاعات مالکان خودرو از بانک مرکزی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تشریح مراحل ایجاد سامانه جدید گفت: اجرای این طرح به بانک اطلاعاتی مالکان خودرو نیاز داشت تا امکان شناسایی هویت افرادی که برای سوخت‌گیری به جایگاه مراجعه می‌کنند، فراهم شود.

وی افزود: اطلاعات موردنیاز مالکان خودرو از بانک مرکزی دریافت و در سامانه مستقل جدید ثبت شده است تا هنگام مراجعه افراد به جایگاه و استفاده از کارت آزاد، امکان شناسایی هویت سوخت‌گیرنده فراهم شود.

ویس‌کرمی ادامه داد: با ایجاد این زیرساخت، امکان ثبت و بررسی اطلاعات مربوط به سوخت‌گیری فراهم شده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان مشخص کرد چه فردی با چه کد ملی و در کدام جایگاه سوخت‌گیری کرده است. پیش از اجرای این طرح، چنین امکانی برای شناسایی سوخت‌گیرندگان با کارت آزاد جایگاه‌ها وجود نداشت.

طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری مستقل از انتقال سهمیه به کارت بانکی است

ویس‌کرمی با تأکید بر تفاوت طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با برنامه انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی اظهار کرد: این دو، طرح‌هایی مجزا هستند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.

وی افزود: انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی، طرحی جداگانه است که مبنای قانونی و آیین‌نامه اجرایی خاص خود را دارد و در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: مسئولیت اصلی اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و دستگاه‌های مرتبط نیز بر اساس قانون و آیین‌نامه ابلاغی، وظایف مشخصی دارند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در بخش‌هایی از اجرای این برنامه همکاری می‌کند.

وی تأکید کرد: طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها با هدف شناسایی هویت سوخت‌گیرندگان و ثبت اطلاعات مربوط به سوخت‌گیری اجرا می‌شود و از نظر اهداف و سازوکار اجرایی، با انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی تفاوت دارد.

شناسایی سوخت‌گیری‌های پرتکرار با کارت آزاد جایگاه‌ها

ویس‌کرمی در تشریح نتایج اولیه اجرای آزمایشی طرح گفت: با اجرای این طرح در جایگاه‌های مجهز، امکان شناسایی افرادی که با کارت آزاد جایگاه‌ها سوخت‌گیری می‌کنند، فراهم شده است. به این ترتیب، می‌توان مشخص کرد چه فردی، در چه جایگاهی و در چند نوبت سوخت‌گیری کرده است.

وی با اشاره به یکی از موارد شناسایی‌شده در دوره اجرای آزمایشی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، فردی شناسایی شده است که در بازه زمانی اجرای طرح، ۱۰۵ بار با کارت آزاد جایگاه‌ها سوخت‌گیری کرده و مجموع بنزین دریافتی او بیش از دو هزار لیتر بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خاطرنشان کرد: شناسایی چنین مواردی از جمله قابلیت‌هایی است که با ایجاد سامانه جدید فراهم شده و می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری درباره الگوی استفاده از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در اختیار متولیان مدیریت مصرف سوخت قرار دهد.

شناسایی سوخت‌گیری‌های پرتکرار با کارت آزاد جایگاه‌ها

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در ادامه با تشریح جزئیات اجرای طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها گفت: در این طرح، اطلاعات هویتی مالکان خودروها در سامانه ثبت شده و پیش از انجام سوخت‌گیری، هویت فرد احراز می‌شود.

وی افزود: برای اجرای این طرح، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مستقلی در جایگاه‌ها نصب شده است. با مراجعه فرد به جایگاه، پس از استفاده از کارت بانکی و احراز هویت، یک توکن چهاررقمی صادر می‌شود که فرد با ارائه آن به متصدی جایگاه می‌تواند از کارت اضطراری سوخت‌گیری کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه زیرساخت جدید به‌صورت مستقل از سامانه هوشمند سوخت فعالیت می‌کند، اظهار کرد: ایجاد این بستر مستقل با ملاحظات امنیتی انجام شده و برای راه‌اندازی و پشتیبانی آن نیز تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز در جایگاه‌ها مستقر شده‌اند.

امکان اعمال محدودیت بر اساس کد ملی

ویس‌کرمی با اشاره به قابلیت‌های سامانه جدید گفت: در حال حاضر امکان ثبت و بررسی تعداد دفعات سوخت‌گیری هر فرد فراهم شده است و در مراحل بعدی می‌توان بر اساس سیاست‌های مصوب، محدودیت‌هایی را برای دفعات سوخت‌گیری یا میزان سوخت دریافتی در بازه‌های زمانی مشخص اعمال کرد.

وی تأکید کرد: اعمال هرگونه محدودیت در این زمینه تابع سیاست‌گذاری و مصوبات بالادستی است و در حال حاضر، طرح در مرحله آزمایشی قرار دارد.

افزایش سهم کارت سوخت شخصی در تهران

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به نتایج اجرای آزمایشی طرح در استان تهران گفت: از مجموع حدود ۳۶۰ جایگاه سوخت تهران، این طرح تاکنون در ۲۵۰ جایگاه اجرا شده است.

به گفته وی، سهم استفاده از کارت سوخت شخصی در تهران از ۴۹ درصد در مهرماه ۱۴۰۴ به ۵۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۵ افزایش یافته و سهم کارت اضطراری جایگاه‌ها نیز از ۵۱ درصد به ۴۲ درصد رسیده است.

وی افزود: در مهرماه امسال، مصرف بنزین در استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافته است؛ این در حالی است که طرح هنوز در تمام جایگاه‌های استان اجرا نشده بود.

۱۴ درصد از افراد، بیش از سه بار سوخت‌گیری کردند

ویس‌کرمی با تشریح بخشی از گزارش‌های استخراج‌شده از سامانه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۱ درصد افراد در دوره مورد بررسی یک بار سوخت‌گیری کرده‌اند، ۲۴ درصد دو بار و ۱۱ درصد سه بار سوخت‌گیری داشته‌اند. همچنین ۱۴ درصد افراد بیش از سه بار سوخت‌گیری کرده‌اند.

وی با اشاره به شناسایی موارد پرتکرار سوخت‌گیری اظهار کرد: در یکی از موارد، یک فرد در طول یک ماه ۱۰۵ بار برای سوخت‌گیری به جایگاه مراجعه کرده است. در مورد دیگری نیز فردی با مراجعه به ۳۸ جایگاه مختلف، ۹۸ بار توکن دریافت کرده و در مجموع ۲ هزار و ۳۳۷ لیتر بنزین سوخت‌گیری کرده است.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، این سامانه امکان استخراج گزارش‌های متنوع از تعداد دفعات سوخت‌گیری، میزان بنزین دریافتی و محل انجام تراکنش‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند در شناسایی الگوهای غیرمتعارف مصرف و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت مؤثر باشد.

اجرای آزمایشی برای رفع نواقص طرح

ویس‌کرمی با تأکید بر آزمایشی بودن اجرای طرح در تهران گفت: اجرای مرحله‌ای این طرح با هدف شناسایی و رفع ایرادها، اصلاح فرایندها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای توسعه آن انجام می‌شود.

وی افزود: در این مرحله، عملکرد تجهیزات و سامانه در جایگاه‌ها بررسی می‌شود تا مشکلات احتمالی برطرف شود. به گفته وی، فرایند احراز هویت و صدور توکن در بسیاری از موارد در کمتر از یک دقیقه انجام می‌شود و با رفع نواقص و افزایش تجربه اپراتورها، امکان ارائه خدمات سریع‌تر فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد که طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها از طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند به کارت بانکی جداست و این دو طرح، مبانی قانونی و فرایندهای اجرایی متفاوتی دارند.

اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در انتظار تأییدیه‌های امنیتی

ویس‌کرمی، با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی صاحبان خودروها گفت: بر اساس جزء ۲ بند «ت» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت نفت، مسئول تدوین آیین‌نامه اجرایی این طرح شد.

وی افزود: آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیئت وزیران تصویب و در ۲۵ آذر ۱۴۰۴ ابلاغ شد. بر اساس این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اجرای طرح و ایجاد زیرساخت لازم برای انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی است.

سامانه انتقال سهمیه باید مستقل و دارای تأییدیه امنیتی باشد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در اجرای طرح اظهار کرد: سامانه یا سوئیچ انتقال سهمیه سوخت باید مستقل از سامانه هوشمند سوخت ایجاد شود و پیش از بهره‌برداری، تأییدیه‌های امنیتی لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کند.

وی با اشاره به گستردگی زیرساخت‌های مرتبط با توزیع سوخت کشور افزود: هرگونه ارتباط میان سامانه انتقال سهمیه و سامانه هوشمند سوخت باید با رعایت الزامات امنیت سایبری و تأیید مراجع مسئول انجام شود.

ویس‌کرمی تصریح کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی زیرساخت‌های مربوط به سهمیه‌بندی سوخت را در اختیار دارد و برای همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و انتقال اطلاعات مورد نیاز به سامانه جدید آمادگی کامل دارد.

اجرای آزمایشی طرح در پنج استان

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در جلسات مشترک، آمادگی شرکت ملی پخش برای اجرای طرح اعلام شده و قرار است مرحله آزمایشی آن در پنج استان همدان، قزوین، قم، البرز و سمنان اجرا شود.

به گفته وی، برای اجرای آزمایشی طرح، در هر یک از این استان‌ها پنج جایگاه سوخت در نظر گرفته شده است؛ در مجموع، ۲۵ جایگاه در مرحله نخست اجرای آزمایشی مشارکت خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: هماهنگی‌های اولیه با مدیران مناطق و مسئولان اجرایی انجام شده است تا پس از تکمیل الزامات فنی و امنیتی، امکان آغاز اجرای آزمایشی فراهم شود.

آمادگی شرکت ملی پخش برای اجرای طرح

ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه مسئولیت اصلی اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: شرکت ملی پخش از نظر زیرساخت‌های مرتبط با سهمیه سوخت آمادگی همکاری دارد و اجرای طرح از سوی این شرکت منوط به فراهم شدن بستر ارتباطی مورد نیاز و دریافت تأییدیه‌های امنیتی لازم است.

وی افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، طرح و معماری سامانه از سوی وزارت اقتصاد برای بررسی به مرجع امنیتی مربوط ارائه شده است؛ با این حال، آغاز اجرای آزمایشی به تکمیل فرایند تأیید و رعایت الزامات تعیین‌شده بستگی دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به پیش‌بینی اجرای این طرح در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد: این طرح باید در سال جاری به‌طور کامل اجرایی شود و شرکت ملی پخش آمادگی دارد پس از فراهم شدن مقدمات و دریافت تأییدیه‌های لازم، همکاری‌های مورد نیاز را انجام دهد.

وی در ادامه خواستار تسریع در تعیین تکلیف تأییدیه‌های امنیتی و تکمیل مقدمات اجرای طرح از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع مسئول شد.

اجرای طرح مدیریت کارت‌های سوخت اضطراری در ۱۱ استان

بر اساس این گزارش، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه، از اجرای طرح جایگزینی سهمیه بنزین با نرخ سوم در کارت سوخت شخصی به‌جای استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها در ۱۱ استان کشور خبر داد و گفت: این طرح ابتدا در استان کرمان اجرا شد و سپس به سیستان‌ و بلوچستان و خراسان جنوبی گسترش یافت.

وی افزود: از ابتدای آبان‌ماه، هشت استان دیگر نیز به این طرح اضافه شدند و در مجموع، اجرای آن به ۱۱ استان رسید. هرمزگان، یزد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل و کردستان از استان‌های مشمول مرحله جدید اجرای طرح هستند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار کرد: استفاده گسترده از کارت آزاد جایگاه‌ها، به‌ویژه در استان‌های مرزی، موجب می‌شد اطلاعات دقیقی از مصرف‌کنندگان و میزان سوخت‌گیری در دسترس نباشد و زمینه عرضه خارج از شبکه سوخت نیز فراهم شود. از سوی دیگر، استفاده گسترده از این کارت‌ها در برخی مناطق به شکل‌گیری صف‌های طولانی در جایگاه‌ها منجر شده بود.

کاهش ۱۴ درصدی مصرف بنزین در کرمان

ویس‌کرمی با بیان اینکه استان کرمان به‌عنوان نخستین محل اجرای آزمایشی طرح انتخاب شد، گفت: در این استان، علاوه بر سهمیه‌های اول و دوم بنزین با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، ۴۰ لیتر بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی به کارت سوخت خودروهای شخصی اختصاص یافت.

وی افزود: اجرای این طرح از ابتدای شهریورماه در کرمان آغاز شد و در ماه نخست، مصرف بنزین استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش یافت. همچنین با اجرای طرح، صف‌های غیرمتعارف سوخت‌گیری در این استان برطرف شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به نتایج اجرای طرح در سیستان‌ و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: بررسی‌های میدانی نشان داد اهداف پیش‌بینی‌شده در این دو استان نیز محقق شده و مدیریت مصرف و کاهش استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها بهبود یافته است.

وی ادامه داد: توسعه طرح به استان‌های دیگر پس از بررسی نتایج اجرا، بازدیدهای میدانی و ارزیابی بازخوردها در کارگروه مربوط انجام شده است.

اختصاص سهمیه بنزین به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

ویس‌کرمی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: هم‌زمان با اجرای طرح و کاهش استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها، برای رانندگانی که در حوزه جابه‌جایی مسافر فعالیت می‌کنند، سهمیه بنزین با نرخ سوم متناسب با میزان پیمایش در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر اساس سازوکار تعیین‌شده، رانندگانی که پیمایش ماهانه آن‌ها تا هزار کیلومتر است، از سهمیه‌های عادی کارت سوخت استفاده می‌کنند؛ برای پیمایش بین هزار تا ۲ هزار کیلومتر، ۱۰۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومانی و برای پیمایش بین ۲ هزار تا ۳ هزار کیلومتر، ۲۰۰ لیتر از این سهمیه در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: رانندگانی که پیمایش ماهانه آن‌ها بیش از ۳ هزار کیلومتر باشد نیز ۳۰۰ لیتر بنزین با نرخ سوم دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی با شرکت‌های تاکسی اینترنتی تأکید کرد: هدف از این تمهیدات آن است که اجرای طرح مدیریت کارت‌های اضطراری، فعالیت رانندگان فعال در حوزه حمل‌ونقل عمومی و جابه‌جایی مسافر را با مشکل مواجه نکند.

کاهش ۱۱ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین پس از تغییر نرخ سوم

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به تأثیر تغییر نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در ۱۶ روز نخست شهریورماه، پیش از اجرای این تغییر، حدود ۱۴۴ میلیون لیتر بود؛ اما از ۱۷ شهریورماه و پس از اعمال نرخ جدید، میانگین مصرف روزانه در ادامه ماه به حدود ۱۳۳ میلیون لیتر رسید.

وی افزود: بر این اساس، میانگین مصرف روزانه بنزین حدود ۱۱ میلیون لیتر کاهش یافت و در ۱۵ روز پایانی شهریورماه، مجموع کاهش مصرف به حدود ۱۶۵ میلیون لیتر رسید.

ویس‌کرمی با بیان اینکه شهریورماه به دلیل افزایش سفرها و ترددها از ماه‌های پرمصرف بنزین محسوب می‌شود، اظهار کرد: مدیریت مصرف و تأمین پایدار سوخت کشور از اولویت‌های مجموعه دولت و وزارت نفت است و اجرای طرح‌های مصوب در این زمینه به مدیریت مصرف بنزین کمک می‌کند.

رشد ۱۴ درصدی مصرف گاز طبیعی فشرده پس از تغییر نرخ بنزین

وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف سوخت پس از اجرای طرح گفت: هم‌زمان با افزایش نرخ سوم بنزین، مصرف روزانه گاز طبیعی فشرده (CNG) از ۱۴.۷ میلیون مترمکعب به ۱۶.۷ میلیون مترمکعب رسید که نشان‌دهنده رشد حدود ۱۴ درصدی مصرف این سوخت است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر ظرفیت موجود در بخش CNG افزود: بیش از ۲۶۰۰ جایگاه و تجهیزات عرضه این سوخت در کشور ایجاد شده و ظرفیت قابل استفاده آن می‌تواند به حدود ۴۰ میلیون مترمکعب در روز برسد؛ با این حال، بخش قابل توجهی از این ظرفیت همچنان بلااستفاده است.

وی استفاده بیشتر از خودروهای دوگانه‌سوز و توسعه مصرف CNG را از راهکارهای کمک به مدیریت مصرف بنزین عنوان کرد.

عرضه بنزین ویژه در ۵۰ جایگاه کشور

ویس‌کرمی همچنین از توسعه عرضه بنزین ویژه تولید داخل خبر داد و گفت: در چارچوب سیاست‌های ابلاغی، بنزین ویژه تولیدشده در پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای عرضه در جایگاه‌های منتخب کشور در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تاکنون ۶۰ جایگاه برای عرضه این فرآورده به پالایشگاه معرفی شده‌اند که قرارداد ۵۰ جایگاه نهایی شده و این جایگاه‌ها دریافت و عرضه بنزین ویژه را آغاز کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه استان‌های مشمول طرح مدیریت کارت‌های اضطراری نیز در اولویت توسعه عرضه بنزین ویژه قرار دارند، اظهار کرد: قیمت عرضه این فرآورده در جایگاه حدود ۱۰۳ هزار تومان به ازای هر لیتر است و خرید آن اختیاری خواهد بود.

وی ادامه داد: عرضه بنزین ویژه تولید داخل در ادامه سیاست عرضه بنزین سوپر وارداتی انجام می‌شود؛ با این تفاوت که فرآورده جدید در داخل کشور تولید شده است.

حذف محدودیت تراکنش کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های مشمول طرح

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به اجرای طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها گفت: پیش از اجرای این طرح، هر کارت اضطراری جایگاه حداکثر امکان انجام ۲۵۵ تراکنش را داشت و پس از پایان ظرفیت کارت، امکان سوخت‌گیری با آن وجود نداشت؛ موضوعی که در برخی ساعات شبانه‌روز، به‌ویژه شب‌ها، موجب بروز مشکل برای مراجعه‌کنندگان می‌شد.

وی افزود: کارت‌های اضطراری در اختیار جایگاه‌ها قرار می‌گرفت و به‌ازای هر نازل، کارتی برای سوخت‌گیری پیش‌بینی شده بود؛ اما محدودیت تعداد تراکنش‌ها و امکان استفاده گسترده از این کارت‌ها، زمینه بروز برخی تخلفات و عرضه خارج از شبکه سوخت را فراهم می‌کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه در برخی موارد، یک کارت اضطراری امکان سوخت‌گیری تا سقف ۶ هزار لیتر در شبانه‌روز را داشت، اظهار کرد: با اجرای طرح شناسه‌دار کردن، محدودیت ۲۵۵ تراکنش برای کارت‌های جایگاه‌های مشمول طرح برداشته شده است و مراجعه‌کنندگان می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز، پس از احراز هویت و دریافت توکن، سوخت‌گیری کنند.

ویس‌کرمی تأکید کرد: در جایگاه‌هایی که طرح اجرا شده است، دیگر نباید به دلیل پایان تعداد تراکنش‌های کارت، به متقاضی سوخت اعلام شود که امکان سوخت‌گیری وجود ندارد. شهروندان در صورت مشاهده چنین مشکلی می‌توانند موضوع را از طریق سامانه پاسخ‌گویی ۰۹۶۲۷ گزارش دهند.

پیش‌بینی سازوکار آفلاین برای تداوم سوخت‌گیری

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اختلال در سامانه احراز هویت و صدور توکن گفت: برای شرایطی که ارتباط شبکه یا سامانه بانکی با اختلال مواجه شود، سازوکارهای جایگزین پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: اگر اختلال کوتاه‌مدت باشد، پس از رفع مشکل، فرایند ادامه پیدا می‌کند؛ اما در صورت طولانی شدن اختلال، امکان بازگشت به شیوه قبلی وجود دارد. همچنین شرایط لازم برای صدور آفلاین توکن نیز پیش‌بینی شده است تا سوخت‌گیری شهروندان با مشکل مواجه نشود.

احتمال ارتباط سوخت‌گیری‌های پرتکرار با عرضه خارج از شبکه

ویس‌کرمی درباره آمار افرادی که بیش از سه بار در بازه بررسی‌شده سوخت‌گیری کرده‌اند و احتمال ارتباط آن با خودروهای دولتی گفت: توکن برای فرد صادر می‌شود، نه خودرو؛ بنابراین صرفاً با اطلاعات موجود نمی‌توان مشخص کرد که فرد در چه بخشی مشغول به کار است یا به کدام گروه تعلق دارد.

وی با اشاره به مواردی از سوخت‌گیری پرتکرار در جایگاه‌های مختلف اظهار کرد: ثبت ۱۰۵ نوبت سوخت‌گیری برای یک فرد در طول یک ماه، مراجعه به ده‌ها جایگاه و دریافت تعداد زیادی توکن، یا دریافت چند توکن در فاصله زمانی بسیار کوتاه، مواردی است که باید بررسی شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: هدف از اجرای طرح، شناسایی الگوهای غیرمتعارف مصرف و مقابله با عرضه خارج از شبکه سوخت است؛ با این حال، برای نسبت دادن این موارد به گروه یا بخش مشخصی، اطلاعات تکمیلی لازم است.

زمان گسترش طرح به سایر استان‌ها در انتظار تصمیم کارگروه

ویس‌کرمی درباره زمان اجرای طرح در سایر استان‌های کشور گفت: تصمیم‌گیری درباره مراحل بعدی اجرای طرح بر عهده کارگروه مربوطه است و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تابع مصوبات این کارگروه خواهد بود.

وی افزود: در جلسات کارگروه، نتایج اجرای طرح در استان‌های مشمول، میزان تأثیر آن بر مدیریت مصرف، وضعیت استفاده از کارت‌های اضطراری و مشکلات احتمالی بررسی می‌شود و بر اساس جمع‌بندی این ارزیابی‌ها، درباره اضافه شدن استان‌های دیگر تصمیم‌گیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اطلاع‌رسانی پیش از اجرای طرح در استان‌های مشمول اظهار کرد: سیاست اطلاع‌رسانی به‌صورت استانی و با هماهنگی استانداری‌ها، صداوسیمای مراکز استان‌ها و دستگاه‌های مربوطه دنبال شده است. پیش از اجرای طرح نیز اطلاع‌رسانی محلی در استان‌های مشمول انجام شده و مراحل بعدی هم پس از نهایی شدن تصمیم کارگروه، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

صدور کارت هوشمند سوخت در کمتر از ۲۴ ساعت

ویس‌کرمی درباره وضعیت افرادی که کارت هوشمند سوخت ندارند یا کارت خود را گم کرده‌اند، گفت: متقاضیان از سه مسیر می‌توانند درخواست صدور کارت سوخت ثبت کنند؛ مراجعه به دفاتر پلیس به‌علاوه ۱۰، ثبت درخواست در سامانه «سوخت من» و انتخاب ارسال پستی، یا استفاده از روش صدور فوری کارت.

وی افزود: صدور کارت از طریق دفاتر پلیس به‌علاوه ۱۰ حدود ۴۵ روز زمان می‌برد و در صورت ثبت درخواست در سامانه سوخت من و انتخاب روش پستی، کارت معمولاً طی ۱۰ تا ۱۴ روز به دست متقاضی می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: از بهمن‌ماه سال گذشته، امکان صدور فوری کارت نیز فراهم شده است؛ به‌طوری‌که متقاضی می‌تواند پس از ثبت درخواست، به ناحیه انتخاب‌شده مراجعه کند و کارت هوشمند سوخت خود را در کمتر از ۲۴ ساعت دریافت کند.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت صدور کارت سوخت گفت: حدود ۲۰۰ دستگاه برای تولید کارت در سراسر کشور مستقر شده و ظرفیت صدور نیز افزایش یافته است تا متقاضیان برای دریافت کارت با مشکل مواجه نشوند.

امکان دریافت کارت سوخت در کمتر از ۲۴ ساعت فراهم است

وی با اشاره به مشکلات احتمالی کاربران در ثبت درخواست از طریق سامانه «سوخت من» خاطرنشان کرد: ممکن است به دلیل افزایش تعداد درخواست‌ها، محدودیت‌هایی در ثبت درخواست ایجاد شود؛ با این حال، ظرفیت تولید کارت در نواحی افزایش یافته است تا متقاضیان برای دریافت کارت با مشکل مواجه نشوند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: برای کاهش مراجعات حضوری نیز با شرکت پست قرارداد منعقد شده است تا در صورت نهایی شدن فرایند اجرایی، متقاضی بتواند درخواست خود را به‌صورت اینترنتی ثبت کند و کارت تولیدشده را در منزل تحویل بگیرد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این خدمت قرار است از ماه آینده عملیاتی شود.

وی توضیح داد: در روش فعلی، صدور کارت از طریق دفاتر پلیس به‌علاوه ۱۰ حدود ۴۵ روز زمان می‌برد و ثبت درخواست از طریق سامانه «سوخت من» با انتخاب ارسال پستی، معمولاً ۱۰ تا ۱۴ روز طول می‌کشد؛ اما در روش فوری، متقاضی می‌تواند کارت خود را در کمتر از ۲۴ ساعت از ناحیه انتخاب‌شده دریافت کند.

اعمال محدودیت برای سوخت‌گیری‌های پرتکرار در مراحل بعدی بررسی می‌شود

ویس‌کرمی با اشاره به اهداف اجرای طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها گفت: یکی از نتایج این طرح، دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر درباره تعداد دفعات سوخت‌گیری، میزان مصرف و الگوی مراجعه افراد به جایگاه‌های مختلف است.

وی افزود: پیش از اجرای طرح، آمار استفاده از کارت‌های جایگاه عمدتاً به‌صورت کلی ثبت می‌شد؛ اما اکنون امکان تحلیل جزئی‌تر داده‌ها فراهم شده است. برای نمونه، مواردی از سوخت‌گیری پرتکرار یک فرد در جایگاه‌های متعدد شناسایی شده که بررسی آن‌ها می‌تواند به شناسایی عرضه خارج از شبکه سوخت کمک کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه در حال حاضر محدودیتی برای تعداد دفعات سوخت‌گیری از طریق این طرح اعمال نشده است، اظهار کرد: اجرای طرح در مرحله آزمایشی قرار دارد و ابتدا باید نتایج آن در مناطق مختلف بررسی شود. پس از ارزیابی داده‌ها و شرایط اجرایی، می‌توان درباره سیاست‌های تکمیلی تصمیم گرفت.

وی تأکید کرد: هرگونه تصمیم احتمالی در این زمینه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن جلوگیری از تخلفات و عرضه خارج از شبکه، سوخت‌گیری شهروندان را با دشواری مواجه نکند.

دریافت توکن از طریق اینترنت در انتظار مجوزهای امنیتی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به پرسشی درباره امکان ثبت اطلاعات و دریافت توکن پیش از مراجعه به جایگاه گفت: تجهیزات سخت‌افزاری بسیاری از جایگاه‌های سوخت کشور بر پایه فناوری‌های قدیمی طراحی شده‌اند و به‌روزرسانی این تجهیزات یکی از برنامه‌های در دست پیگیری است.

وی افزود: نسل جدیدی از تجهیزات بومی در برخی جایگاه‌ها نصب شده که قابلیت‌های بیشتری برای اجرای خدمات نوین دارد. با این حال، استفاده از روش‌های اینترنتی برای احراز هویت و دریافت توکن، به رعایت الزامات امنیتی و دریافت مجوزهای مربوط نیاز دارد.

ویس‌کرمی با اشاره به ملاحظات امنیتی سامانه هوشمند سوخت تصریح کرد: این سامانه نباید بدون رعایت الزامات تعیین‌شده به اینترنت متصل شود؛ ازاین‌رو، برای ارائه خدمات جدید باید راهکاری متناسب با این ملاحظات طراحی و مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح دریافت شود.

وی درباره زمان لازم برای دریافت توکن در جایگاه‌های مشمول طرح نیز گفت: متوسط زمان دریافت توکن حدود ۳۰ ثانیه است و در برخی موارد این فرایند در مدت کوتاه‌تری انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اضافه کرد: پیش از اجرای طرح، محدودیت تعداد تراکنش کارت‌های اضطراری و در دسترس نبودن کارت جایگاه در برخی ساعات می‌توانست موجب معطلی مراجعه‌کنندگان شود؛ اما در جایگاه‌های مشمول طرح، با حذف محدودیت تعداد تراکنش‌ها، این مشکل برطرف شده است.

رشد مصرف بنزین در سال جاری متوقف شده است

ویس‌کرمی در پاسخ به پرسشی درباره امکان توقف واردات بنزین و دستیابی به صادرات این فرآورده با کنترل قاچاق و مدیریت مصرف گفت: در سال‌های گذشته، مصرف بنزین کشور به‌طور متوسط سالانه حدود ۶ تا ۷ درصد افزایش می‌یافت، اما در سال جاری تاکنون این روند افزایشی متوقف شده و رشد مصرف تقریباً به صفر رسیده است.

وی با اشاره به میانگین مصرف روزانه ۱۴۴ میلیون لیتر بنزین در ۱۶ روز نخست شهریورماه اظهار کرد: میزان مصرف کشور به سطحی رسیده که تأمین آن صرفاً از محل تولید داخلی امکان‌پذیر نیست و بخشی از نیاز باید از طریق واردات تأمین شود. ازاین‌رو، مدیریت مصرف و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، نقش مهمی در کاهش نیاز به واردات دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: در صورت تداوم همراهی مردم و همکاری دستگاه‌های مسئول، می‌توان مصرف بنزین را مدیریت کرد و به نقطه‌ای رسید که تولید داخلی پاسخ‌گوی نیاز کشور باشد. تحقق این هدف به استمرار برنامه‌های مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت وابسته است.

کاهش ۱.۵ میلیارد لیتری مصرف گازوئیل در سال گذشته

ویس‌کرمی با اشاره به نتایج مدیریت مصرف گازوئیل در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، کشور واردکننده گازوئیل بود، اما در سال ۱۴۰۴ واردات این فرآورده انجام نشد و مصرف گازوئیل در بخش‌های غیرنیروگاهی نسبت به سال قبل حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر کاهش یافت.

وی افزود: بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی، صنعت، معدن و سایر مصرف‌کنندگان غیرنیروگاهی از جمله حوزه‌هایی هستند که مدیریت مصرف گازوئیل در آن‌ها دنبال شده است. کاهش مصرف در این بخش‌ها، نیاز کشور به واردات را برطرف کرد و امکان صادرات گازوئیل در بخشی از دوره تابستان را نیز فراهم آورد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه تجربه مدیریت مصرف گازوئیل می‌تواند در بخش بنزین نیز دنبال شود، گفت: هدف آن است که با کنترل مصرف، مقابله با قاچاق و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، میزان مصرف به سطحی برسد که تولید داخلی پاسخ‌گوی نیاز کشور باشد.