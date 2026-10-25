کد خبر: 1386615
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴
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عتباتی: پرونده جبران خسارت بیماران ام‌پی‌اس نیز پیگیری می‌شود

عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران از پیگیری پرونده بیماران ام‌پی‌اس با هدف جبران خسارت خبر داد.

جوان آنلاین: ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در همایش «ایران قوی، حماسه اقتدار؛ پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای» با اشاره به روند رسیدگی به پرونده بیماران پروانه‌ای اظهار کرد: این اقدام حاصل یک فرایند پیچیده، ارزشمند و مهم حقوقی و قضایی در حمایت از حقوق شهروندان است که طی آن، بخشی از حقوق تضییع‌شده این کودکان در یک فرایند دقیق قضایی جبران شده است.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه این پرونده با رعایت الزامات دادرسی عادلانه و در چارچوب قوانین داخلی پیگیری شده است، افزود: در این پرونده، یک سند قضایی مستند و مستدل با قابلیت ارائه در مجامع حقوقی داخلی و خارجی تنظیم شد.

عتباتی با قدردانی از تلاش‌های شعبه ۵۵ امور بین‌الملل دادگستری استان تهران، خانه بیماران پروانه‌ای، وکلا و مجموعه‌های پزشکی و حقوقی دخیل در پرونده، گفت: همکاری مجموعه‌های مختلف در فرایند رسیدگی و اجرای حکم، نقش مؤثری در به سرانجام رسیدن این پرونده داشته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: پس از طی مراحل قضایی، صدور اجراییه و همکاری نیروهای مسلح در توقیف محموله نفتی متعلق به آمریکا، فرایند فروش محموله و انتقال وجوه نیز پیگیری شد و امروز می‌توان از اجرای این فرایند برای احقاق حقوق بیماران پروانه‌ای خبر داد.

وی با اشاره به آثار تحریم‌ها بر زندگی و روند درمان بیماران خاص، اظهار کرد: این کودکان و خانواده‌هایشان با دشواری‌ها و رنج‌های فراوانی روبه‌رو هستند و هدف از این اقدام قضایی، کاهش بخشی از مشکلات و جبران خسارت‌های واردشده به آنان است.

پیگیری پرونده بیماران ام‌پی‌اس و سایر پرونده‌ها

عتباتی با اشاره به پرونده‌های دیگری که در دستگاه قضایی در دست بررسی است، گفت: پرونده بیماران ام‌پی‌اس نیز با هدف جبران خسارت و در ادامه همین روند پیگیری خواهد شد تا افراد مشمول بتوانند به حقوق خود دست یابند.

وی همچنین از پیگیری پرونده‌های مرتبط با شهدای ناو دنا، شهدای لامرد، امام شهید و تعدادی از اعضای خانواده ایشان، جنایات جنگ ۱۲ روزه و جنایات گروهک تروریستی منافقین خبر داد و تأکید کرد: این پرونده‌ها با جدیت و قاطعیت از سوی دستگاه قضایی دنبال می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با خطاب قرار دادن کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای و خانواده‌های آنان، ابراز امیدواری کرد که اقدامات حقوقی و قضایی بتواند بخشی از دردها و رنج‌های این بیماران را کاهش دهد و زمینه احقاق حقوق آنان را فراهم کند.

برچسب ها: ناصر عتباتی ، دادگستری استان تهران ، بیماران پروانه‌ای
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