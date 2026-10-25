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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۲
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سرانجام آبیاری درختان بوستان چیتگر به کجا میرسد؟

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به رفع مشکل تأمین آب بوستان چیتگر گفت: با تخصیص بودجه و برنامه‌ریزی برای آبیاری فضای سبز، تلاش می‌کنیم از خشک شدن درختان جلوگیری کنیم.

جوان آنلاین: مهدی چمران در حاشیه چهارصد و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آیین نامه راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر امروز بررسی می‌شود، اظهار کرد: چهار گزارش حسابرسی، بررسی پلاک‌های ثبتی، اصلاح قانون باغات و یک طرح سرمایه‌گذاری هم در دستور جلسه امروز قرار دارد.

به گزارش مهر، وی در مورد شرکت گردشگری میلاد تهران، یادآور شد: یک شرکت وجود داشت اما متولی قوی برای انجام امور در این بخش نداشتیم. قرار شد تمام مجموعه‌های گردشگری در یک شرکت ساماندهی شوند. بر همین اساس شرکت گردشگری میلاد تهران آغاز به کار کرد و امور به خوبی پیش می‌رود.

چمران گفت: گردشگری در تهران ضعیف است و شهروندان هنوز بخشی از آثار تاریخی پایتخت را نمی‌شناسند. امیدواریم راه‌اندازی این شرکت بتواند در توسعه گردشگری اثرگذار باشد.

وی در رابطه با خشک شدن درختان بوستان جنگلی چیتگر، تصریح کرد: برنامه ما این بود که از شهردار منطقه به شورا دعوت کنیم که در مورد موضوع توضیح دهد.

چمران با اشاره به حل مشکل آب بوستان چیتگر در دو سال گذشته، خاطرنشان کرد: اگر این کار انجام نمی‌شد مابقی درختان هم خشک می‌شد.در دیگر بخش‌ها هم همین روند طی شد. ما بودجه‌ای برای آبیاری فضای سبز در نظر گرفتیم و برنامه‌ای تنظیم شد که با مشکل مواجه نشویم‌. ما دیگر نمی‌خواهیم از چاه‌ها برای آبیاری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه به تذکرات کتبی پاسخ داده می‌شود و اگر پاسخ نگیریم پیگیری می‌کنیم، گفت: هر تذکر در موضوعی خاص است و اعضای شورا نسبت به وظیفه خود تذکر می‌دهند و به آنها پاسخ داده می‌شود. معاونت امور شورای شهرداری اعلام کرده که بیش از ۹۹ درصد تذکرات اعضا پاسخ داده شده و این آمار را به ما هم ارائه دادند.

چمران با بیان اینکه متاسفانه قرارداد واگن‌های مترو با اینکه واگن‌ها به کشتی منتقل شد، هنوز باقی مانده است، گفت: این موضوع وعده نبود، برنامه بود اما هنوز عملیاتی نشده است. این قرارداد به ۸۰۰ واگن رسید، البته سهم تهران بیش از هزار واگن است که باید وارد شود. این مسئله‌ای است که باید بین دولت ایران و چین حل شود و فراتر از وظیفه شهرداری است.

وی ادامه داد: تعدادی اتوبوس برقی به کشور آمد شد و تعدادی از آنها در تهران فعالیت می‌کنند و تحولی در این زمینه ایجاد کردند. اتوبوس‌های دوکابین هم وارد شدند که می‌توانند کمک زیادی به ناوگان باشند. تعدادی دیگر نیز خریداری شده که می‌توان به صورت زمینی آنها را حمل کرد. خرید از سوی یک شرکت انجام شده و باید وسایل حمل این اتوبوس‌ها را تامین کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تردد متروباس‌ها در سطح شهر، یادآور شد: ما می‌توانیم به جای اتوبوس‌های سه کابین، دو اتوبوس تک کابین یا دو کابین خریداری کنیم. البته اتوبوس‌های سه کابین در مسیرهای مستقیم تردد می‌کنند. ممکن است در میدان انقلاب اصلاحاتی انجام شود اما به نظر من لازم نیست. این اتوبوس‌ها از نظر حمل انبوه مسافر و از لحاظ ظاهری نیز وضعیت خوبی دارند.

برچسب ها: چمران ، پارک چیتگر ، آبیاری نوین
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