کد خبر: 1386611
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۵
جامعه » اخبار كلی

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امروز؛ هشدار بارندگی در ۱۷ استان

ق رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، از بارش باران و برف، رعدوبرق و وزش باد شدید در ۱۷ استان خبر داد و نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی هشدار داد.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۳ آبان) در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، برخی مناطق آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، گلستان و برخی نقاط زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان، افزایش ابر و در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز دوشنبه (۴ آبان) در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان و ارتفاعات البرز مرکزی بارش رخ می‌دهد. همچنین روز سه‌شنبه (۵ آبان) در برخی مناطق شمال شرق و شرق سواحل دریای خزر و روز چهارشنبه (۶ آبان) در برخی مناطق شمال غرب کشور بارش پیش‌بینی شده است.

ضیائیان بیان کرد: امروز در برخی مناطق کرمان، هرمزگان و شرق فارس نیز شرایط برای وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک فراهم است. از روز دوشنبه تا چهارشنبه نیز در دامنه‌ها و ارتفاعات کرمان و هرمزگان، در بعضی ساعات بعدازظهر و اوایل شب، وقوع این پدیده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی دامه داد: امروز در نوار شرقی کشور نیز در بعضی ساعات افزایش سرعت وزش باد و احتمال خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

تهران سردتر می‌شود؛ پیش‌بینی بارش باران و رعدوبرق تا دوشنبه

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۳ آبان) صاف تا کمی ابری خواهد بود و در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد، گاهی وزش باد شدید و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۱۴ و حداکثر دما ۲۲ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت جوی استان تهران طی روزهای آینده گفت: در پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد.

ضیائیان یادآور شد: تا روز دوشنبه (۴ آبان)، در پاره‌ای از مناطق استان تهران، به‌ویژه مناطق شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات، در بعضی ساعات رشد ابر و وقوع رگبار باران، گاهی همراه با رعدوبرق، مورد انتظار است.

وی ادامه داد: طی این مدت، روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان تهران پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بالادست، در بعضی ساعات مه و کاهش دید و در ساعات شب یخبندان موقت سطح زمین مورد انتظار است.

هشدار نارنجی برای ۵ استان؛ بارش شدید باران و احتمال تگرگ

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی اظهار کرد: امروز (۳ آبان) در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین جنوب و مرکز کرمان، وقوع رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

بارش باران و برف در راه ۱۷ استان

وی با اشاره به صدور دومین هشدار سطح زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در ۱۷ استان کشور تصریح کرد: امروز (۳ آبان) در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان، نیمه شمالی استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، نیمه جنوبی و غرب کرمان، شرق فارس، شمال و شرق هرمزگان و ارتفاعات سیستان و بلوچستان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان یادآور شد: روز دوشنبه (۴ آبان) نیز استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی سمنان، شمال خراسان رضوی، جنوب و مرکز کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات استان‌های تهران و هرمزگان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: روز سه‌شنبه (۵ آبان) نیز در خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، شمال و نیمه شرقی سمنان، نیمه جنوبی کرمان، مرکز و دامنه‌ها و ارتفاعات سیستان و بلوچستان، دامنه‌ها و ارتفاعات هرمزگان و ارتفاعات گلستان، وقوع پدیده‌های جوی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: سامانه بارشی ، هواشناسی ، باران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

افت دلار با مداخله بازارساز

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

درمانده و بی‌نقشه

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

فصلی جدید در تاریخ ایران

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

ترامپ در مثلث مرگ

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار