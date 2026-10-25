کد خبر: 1386593
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۲
سیاست » اخبار کلی

پزشکیان روز ملی قزاقستان را تبریک گفت

قزاقستان رئیس‌جمهور در پیامی به همتای قزاقستانی خود، با تبریک فرا رسیدن روز ملی جمهوری قزاقستان، بر توسعه و تعمیق روابط دوستانه و همکاری‌های دوجانبه تهران و آستانه تأکید کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در پیامی به قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، فرا رسیدن روز ملی این کشور را به وی، دولت و مردم جمهوری قزاقستان تبریک گفت.

پزشکیان در این پیام با اشاره به روند مثبت و پایدار روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان طی سال‌های گذشته، تصریح کرد: روابط دو کشور همواره بر پایه دوستی، احترام و اعتماد متقابل استوار بوده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو کشور افزود: این اشتراکات، در کنار اراده مشترک رهبران ایران و قزاقستان، زمینه‌های مناسبی را برای توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف فراهم کرده است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ایران و قزاقستان به‌عنوان دو کشور مهم و تأثیرگذار در منطقه، خاطرنشان کرد: دو کشور از ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های مشترکی برای تقویت صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای برخوردارند.

رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی و اهتمام مقامات دو کشور، در آینده نزدیک شاهد گسترش هرچه بیشتر همکاری‌ها و تحکیم روابط دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان باشیم.

پزشکیان در پایان این پیام، از خداوند متعال، سلامتی، موفقیت، رفاه و بهروزی رئیس‌جمهور و مردم قزاقستان را مسئلت کرد.

برچسب ها: قزاقستان ، پزشکیان ، مسعود پزشکیان
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