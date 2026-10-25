کد خبر: 1386586
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۲
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زیرساخت پیمایش‌محوری طرح ترافیک تهران در حال اجراست

ث مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از اجرای زیرساخت‌های لازم برای پیمایش‌محوری طرح ترافیک و محاسبه عوارض بر اساس میزان پیمایش خودروها خبر داد.

جوان آنلاین: تغییر شیوه محاسبه عوارض طرح ترافیک تهران و حرکت به سمت پیمایش‌محوری، نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری است؛ موضوعی که به گفته مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، اقدامات مربوط به آن آغاز شده و قراردادهای لازم نیز به امضا رسیده است.

پوریا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت حرکت طرح ترافیک به سمت پیمایش‌محوری اظهار کرد: با توجه به اینکه قرار بود طرح ترافیک به سمت پیمایش‌محوری برود، زیرساخت‌های دوربین و نرم‌افزار مورد نیاز این شیوه هنوز فراهم نشده است.

وی افزود: قراردادهای مربوط به این بخش بسته شده و شرکت کنترل ترافیک در حال فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است تا امکان اجرای این شیوه فراهم شود.

علیمردانی با بیان اینکه این اقدامات در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارد، ادامه داد: با ایجاد این زیرساخت‌ها، ان‌شاءالله می‌توان به نحوی طرح ترافیک را از وضعیت فعلی به سمت پیمایش‌محوری برد؛ به این معنا که میزان پیمایش خودروها در محدوده مرکزی شهر تهران در محاسبه عوارض اثرگذار باشد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران توضیح داد: در این مدل، هرچه میزان پیمایش یک خودرو در محدوده مرکزی شهر تهران بیشتر باشد، عوارض بیشتری نیز از شهروند دریافت خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه این شیوه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، گفت: در حال حاضر همچنان همان شیوه ورود و خروج که در گذشته وجود داشته، مبنای محاسبه عوارض است و تغییر آن به مدل پیمایش‌محور نیازمند تکمیل زیرساخت‌های دوربین و نرم‌افزاری است.

علیمردانی اضافه کرد: با ایجاد و تقویت این زیرساخت که تمهیدات آن اندیشیده شده، قراردادهایش بسته شده و در حال اجراست، این امکان فراهم می‌شود که تعدد تردد و میزان پیمایش خودروها در محدوده مرکزی شهر تهران در میزان عوارض پرداختی اثر بیشتری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت کنترل ترافیک در حال انجام اقدامات مربوط به این بخش است و با تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان حرکت به سمت اجرای پیمایش‌محوری در طرح ترافیک فراهم خواهد شد.
بر این اساس، در حالی که شیوه فعلی محاسبه عوارض طرح ترافیک همچنان بر مبنای ورود و خروج خودروها انجام می‌شود، شهرداری تهران در حال تکمیل زیرساخت‌های لازم برای تغییر این سازوکار است تا در مدل پیمایش‌محور، میزان تردد و پیمایش خودرو در محدوده مرکزی شهر نیز در تعیین عوارض لحاظ شود.

برچسب ها: ترافیک ، طرح ترافیک ، ترافیک شهری
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