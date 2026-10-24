کد خبر: 1386552
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

1 رئیس‌جمهور دیروز گفت- و برای بار چندم نیز یادآور شد- که خروج از وضعیت «نه جنگ نه صلح» خواسته‌ی رهبر شهید بوده است. سپس تأکید کرد که «باید برویم و از این وضعیت خارج شویم، هرطور شده»
علی علوی

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور دیروز گفت- و برای بار چندم نیز یادآور شد- که خروج از وضعیت «نه جنگ نه صلح» خواسته‌ی رهبر شهید بوده است. سپس تأکید کرد که «باید برویم و از این وضعیت خارج شویم، هرطور شده». تا این‌جای کار به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور منظورش از «برویم»، رفتن به سمت مذاکره است، وگرنه کجا دیگر باید برویم؟! فرض کنید این «برویم» اشاره به مکان و زمان نباشد، بلکه منظور اقدام و اراده باشد، باز این پرسش مطرح است که خب چه باید بکنیم؟ برای همین در مرتبه‌ی نخست این به ذهن می‌رسد که منظور ایشان «مذاکره» با امریکاست. ولی ایشان بلافاصله می‌گوید: «ما در حال گفت‌و‌گو بودیم نامرد‌ها [امریکایی‌ها]همه‌چیز را به‌هم زدند». پس می‌شود نتیجه گرفت که منظور ایشان «مذاکره برای خروج از وضعیت نه جنگ نه صلح» نیست، چون خود ایشان تصریح دارد که «نامردها» همه‌چیز را به‌هم زدند. از طرفی رئیس‌جمهور در هفته‌های اخیر بار‌ها در سخنرانی و حتی در دیدار با پوتین گفت که ما «سه‌بار» مذاکره کردیم و در هر سه‌بار «حین مذاکره» به ما حمله کردند. پس می‌توان قطعاً گفت رئیس‌جمهور می‌داند که راه خروج از این وضعیت «مذاکره» نیست. پس کجا باید «برویم» و چه باید بکنیم؟ اگر منظور همان مذاکره باشد، یعنی آیا نامردها، مرد شده‌اند؟! و اگر منظور «جهت‌دهی علمی و جهادی به مقاومت اقتصادی» و «جنگی‌کردن شرایط اقتصادی» است، که این «باید برویم» مخاطبش مدیران دولت می‌شوند. 
اتفاقاً دیروز رئیس قوه‌ی قضائیه نیز در دیدار با اقتصادی‌ها گفت که «آمادگی شرایط جنگی در کشور به‌وجود نیامده است و بسیاری از اقدامات متناسب با زمان جنگ نیست». به‌نظر می‌رسد بهترین کار برای خروج از وضعیت «نه جنگ نه صلح» همین مقاومت علمی و دقیق است، نه چیز دیگر. فحوای سخن رئیس‌جمهور اگرچه اشاره‌ی مستقیم به این ندارد و ظاهرش به «مذاکره» می‌خورد ولی باطن و روح سخن ایشان چیز دیگری است. با توجه به ناامیدی‌های مکرر ایشان از مذاکره و از جمله در همین سخنرانی که تنها یک جمله بعد از جمله‌ی «باید برویم و از این وضعیت خارج شویم»، گفتند: «نامرد‌ها از مذاکره خارج شدند»، می‌توان حدس زد ایشان قلباً هم به مذاکره‌ی جدید امید و اعتمادی ندارد. سخن ایشان را می‌توان نوعی مطالبه‌ی کلی از آحاد نهاد‌ها و قوا و مردم دانست که در هر طریق ممکنی که بتوان وضعیت فعلی را کنار گذاشت، گام بردارند. 
عجیب آن‌که برخی در همین فرصت شروع به تخطئه‌ی مقاومت ملت ایران کردند. البته با ژست ملت‌دوستی و وطن‌دوستی و حتی تمجید از مقاومت. مثلاً نوشتند که «نمی‌توان از مقاومت و تاب‌آوری ملی سخن گفت و نسبت به رنج معیشتی مردم بی‌تفاوت بود. ایران باید در برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی مقاومت کند، اما مقاومت بدون پشتوانه‌ی اجتماعی و اقتصادی پایدار نمی‌ماند. تاب‌آوری ملی را نمی‌توان صرفاً از مردم مطالبه کرد؛ دولت موظف است هزینه‌های آن را عادلانه توزیع کند و از معیشت طبقات متوسط و کم‌درآمد حفاظت کند». خب این حرف‌ها را هرچند این روز‌ها افراد زیادی می‌نویسند و همه به لطف هوشواره نویسنده و تحلیلگر شده‌اند، ولی در پای گود نشستن و لنگش‌کن گفتن است. شاید اگر یک نانوایی را به برخی افراد بدهیم نتوانند اداره کنند، ولی برای اداره یک مملکت نسخه می‌نویسند، آن‌هم از داخل اتاق‌های دربسته گروه‌های سیاسی و جامعه‌شناسی و حقوق و روان‌شناسی دانشگاه‌ها!

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهور ، جنگ ، صلح
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

افت دلار با مداخله بازارساز

درمانده و بی‌نقشه

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

فصلی جدید در تاریخ ایران

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

ترامپ در مثلث مرگ

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار