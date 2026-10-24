کد خبر: 1386547
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی

وقتی که تروریست‌ها پیاده‌نظام جنگ اقتصادی می‌شوند

فاطمه بصیری

جوان آنلاین: مهار گروهک‌های تروریستی و جاسوسی به عنوان یکی از وجوه جنگ ترکیبی علیه ایران، پس از جنگ و در ماه‌های اخیر با تشدید تحرکات تروریست‌های برانداز و تجزیه‌طلب شتاب گرفته است. روز گذشته سربازان گمنام امام زمان (عج) در قرارگاه نجف اشرف و تیپ انصارالرسول (ص) نیروی زمینی سپاه از شناسایی و انهدام یک تیم دو نفره وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه در غرب کشور خبر دادند. 
بر اساس این خبر، در جریان عملیاتی که پس از رصد تحرکات مرزی و منطقه‌ای و با اتکا به اشراف اطلاعاتی انجام شد، از افراد این تیم محموله‌ای شامل تجهیزات ارتباطی و تسلیحاتی کشف و ضبط شد. در این عملیات نیز ۱۰ دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، ۱۰قبضه سلاح کلاشینکف و ۵ هزار فشنگ جنگی به دست نیرو‌های سپاه افتاد. علاوه بر آن، در عملیات پیشدستانه سپاه، یکی از مهم‌ترین مراکز تجمع گروهک تروریستی پژاک زیر ضرب عملیاتی قرار گرفت. 
سپاه با رصد اطلاعاتی مطلع شد که اشرار با فراخوان فرماندهان یکی از تیم‌ها قصد اجرای اقدامات عملیاتی دارند. بنابراین، با اتخاذ تدابیر عملیاتی و در اوج غافلگیری، نقاط حضور آنان منهدم کرد. گفتنی است، منطقه‌ای که در آن عملیات صورت گرفته از نقاط استراتژیک گروهک تروریستی تجزیه‌طلب بوده که اغلب جلسات مهم و برنامه‌های آموزشی در آن برگزار می‌شد و همواره محل تردد و حضور اشرار تروریستی می‌باشد. این اقدامات نشان می‌دهد که ایران برای مقابله با تهدیدات امنیتی، اشراف اطلاعاتی دارد. نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی ضمن اینکه تمام تمرکز خود را روی دشمن امریکایی و صهیونیستی قرار داده‌اند، اما از پادو‌های منطقه‌ای و کشور‌های تأمین‌کننده آنها غافل نیستند و تحرکات آنها را به دقت تحت نظر دارند. همان‌طور که عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی روز‌های گذشته با تأکید بر وجود اسناد اطلاعاتی درباره حمایت برخی کشور‌های منطقه از گروهک‌های ضدانقلاب در سیستان و بلوچستان، هشدار داد، ایران با این گروهک‌ها و حامیان آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد. 
 تروریست‌ها پیاده‌نظام جنگ اقتصادی
تحرکات تروریست‌های نیابتی نشان می‌دهد که امریکا از آنها برای اهداف چندگانه استفاده می‌کند. حمله چند روز گذشته انتحاری و مسلحانه گروهک تروریستی سرمچاران به ساختمان گمرک و تاسیسات لجستیکی پاکستان در نزدیکی مرز ریمدان واقع در کریدور اقتصادی چین و پاکستان، در چهارچوب ناتوان‌سازی ایران و حتی چین برای دور زدن محاصره دریایی و تحریم‌ها تعبیر می‌شود. این اقدام در حالی صورت گرفت که گذرگاه مرزی به تازگی پس از رایزنی‌های دیپلماتیک بازگشایی شده بود و ایران برای دور زدن محاصره به سمت فعال‌سازی مسیر‌های زمینی از جمله گوادر و گذرگاه‌های گبد و تفتان حرکت کرده بود. بنابراین، این رویداد نشان می‌دهد که امریکا تلاش دارد از گروهک‌های تروریستی برای اهداف چندگانه‌ای همچون ایجاد تهدیدات اقتصادی برای ایران و حتی چین هم بهره ببرد. 
هرچند در برهه کنونی مبادلات با محدودیت همراه شده، از نظر امریکا از بین رفتن هر نوع امکان تبادلات مرزی، به خصوص در بحث انرژی می‌تواند گزینه‌های ایران را به طور پایدار محدودتر کند. در واقع، امریکا از تروریست‌ها فقط برای ایجاد ناامنی و تهدیدات داخلی استفاده نمی‌کند، بلکه تلاش دارد که از ظرفیت آنها برای اهداف بلندپروازانه‌تری، چون تخریب مسیر‌ها و شریان‌های اقتصادی بین‌مرزی بهره ببرد، به ویژه که الگوی حمله به گمرک گوادر پاکستان در مرز ایران می‌تواند در مرز‌های شرقی و شمالی هم تکرار شود. 
اقدامات مهارکننده ایران، گروهک‌ها را اجباراً به سمت تولید اخبار ساختگی کشانده است. برخی صفحات اینستاگرامی وابسته به گروه تروریستی پژاک در روز‌های اخیر اخباری را مبتنی بر تصرف یک پایگاه نظامی در مریوان به دست گروهک پژاک منتشر کردند. در حالی که بررسی‌های کارشناسان آن را خبری جعلی با هدف دستاوردسازی می‌داند. پس از ضربات سنگین اخیر به مقرات پژاک، این گروهک به خیال‌پردازی عملیاتی و تولید اخبار فیک روی آورده است و نمونه مضحک مشابه آن، خبر جعلی حمله منافقین به ساختمان قوه قضائیه با هوش مصنوعی است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تروریسم ، جاسوس ، جنگ
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