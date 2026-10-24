کد خبر: 1386530
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

‌تأیید سلامت روانی ۲ برادر متهم به قتل ۵ عضو خانواده

1 سلامت روانی دو برادری که متهمند برای تصاحب ارثیه خانوادگی، مادر، دو خواهر و دو برادر خود را به قتل رسانده‌اند، از سوی پزشکی قانونی تأیید شد.
آرمین بینا

جوان آنلاین: سلامت روانی دو برادری که متهمند برای تصاحب ارثیه خانوادگی، مادر، دو خواهر و دو برادر خود را به قتل رسانده‌اند، از سوی پزشکی قانونی تأیید شد. 
چندی قبل زنی به اداره پلیس رفت و از ناپدید شدن همسرش به نام محمدرضا شکایت کرد. زن جوان به مأموران گفت پس از ناپدید شدن همسرش، پیامک‌هایی از تلفن همراه او دریافت کرده که در آنها ادعا شده‌بود برای انجام کاری به ترکیه رفته‌است. با این حال، بررسی‌های پلیس نشان داد محمدرضا از کشور خارج نشده است. همچنین مشخص شد درخواست طلاق و نامه‌هایی که ظاهراً از طرف او ارسال شده‌بود، با هدف پنهان کردن حقیقت تنظیم شده‌اند. 
از سوی دیگر مشخص شد اعضای خانواده محمدرضا که در یکی از خیابان‌های پونک زندگی می‌کردند، خبری از آنها در دست نیست. 
تحقیقات کارآگاهان نشان داد دو برادر خانواده، رامتین و مسعود، پس از ناپدید شدن اعضای خانواده، املاک و مغازه‌های آنها را فروخته و با پول حاصل از فروش، زندگی مرفهی برای خود فراهم کرده‌اند. با قوت گرفتن فرضیه جنایت خانوادگی، مسعود بازداشت شد، اما رامتین گریخت و اواخر شهریور ماه امسال در یکی از شهر‌های شمالی کشور دستگیر شد. 
رامتین در جریان بازجویی‌ها به قتل مادر، دو خواهر و دو برادرش با همدستی مسعود اعتراف کرد. او مدعی شد انگیزه‌اش از این جنایت‌ها، کینه‌ای قدیمی و اختلاف بر سر ارثیه پدری بوده‌است. به گفته متهم، اعضای خانواده پس از مرگ پدرش با او بدرفتاری کرده و اجازه برخورداری از سهم ارث را به او نمی‌دادند. همین موضوع باعث شد تا او نقشه هولناکی را طراحی و اجرا کند. 
متهم اعتراف کرد در سال ۱۴۰۳ ابتدا مادرش را خفه کرده و سپس دو خواهر و یکی از برادرانش را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. او برای پنهان کردن اجساد، از چند کارگر خواسته بود چاهی به عمق ۲۵ متر در حیاط خانه‌شان در پونک حفر کنند. پس از آن، اجساد را در کیسه‌های زباله قرار داده و داخل چاه دفن کرده‌بود. رامتین چند ماه بعد نیز برادر دیگرش، محمدرضا را که به ماجرا مشکوک شده‌بود، به قتل رساند و جسد او را در چاه دیگری در پارکینگ ساختمان دفن کرد. 
متهم برای عادی جلوه دادن ناپدید شدن برادرش، با تلفن همراه او برای همسرش پیامک می‌فرستاد و وانمود می‌کرد محمدرضا به ترکیه رفته‌است. او همچنین با جعل اسناد و تنظیم درخواست طلاق و نامه‌های منتسب به برادرش تلاش کرد پلیس و خانواده او را درباره سرنوشت مرد گمشده به اشتباه بیندازد. 
رامتین در ادامه اعترافاتش مدعی شد پس از قتل‌ها، با جعل اسناد املاک خانواده را فروخته و پول حاصل از آن را به دلار، سکه و طلا تبدیل کرده‌است، اما همه اموال تصاحب‌شده را به دلایلی از دست داده‌است. او همچنین نقش برادرش مسعود را در جعل اسناد و فروش املاک تأیید کرد. با اعتراف متهم، صبح روز چهارشنبه ۲۵ شهریور اجساد به دستور قاضی محسن اختیاری، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی، از عمق ۲۵ متری دو چاه کشف شد. 
در ادامه دو متهم برای بررسی سلامت روحی و روانی‌شان به پزشکی قانونی معرفی شدند که صبح دیروز پزشکی قانونی به بازپرس پرونده اعلام کرد دو برادر سلامت روحی و روانی دارند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پلیس ، متهم ، مجرم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

افت دلار با مداخله بازارساز

درمانده و بی‌نقشه

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

فصلی جدید در تاریخ ایران

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

ترامپ در مثلث مرگ

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار