‌تأیید سلامت روانی ۲ برادر متهم به قتل ۵ عضو خانواده

جوان آنلاین: سلامت روانی دو برادری که متهمند برای تصاحب ارثیه خانوادگی، مادر، دو خواهر و دو برادر خود را به قتل رسانده‌اند، از سوی پزشکی قانونی تأیید شد.

چندی قبل زنی به اداره پلیس رفت و از ناپدید شدن همسرش به نام محمدرضا شکایت کرد. زن جوان به مأموران گفت پس از ناپدید شدن همسرش، پیامک‌هایی از تلفن همراه او دریافت کرده که در آنها ادعا شده‌بود برای انجام کاری به ترکیه رفته‌است. با این حال، بررسی‌های پلیس نشان داد محمدرضا از کشور خارج نشده است. همچنین مشخص شد درخواست طلاق و نامه‌هایی که ظاهراً از طرف او ارسال شده‌بود، با هدف پنهان کردن حقیقت تنظیم شده‌اند.

از سوی دیگر مشخص شد اعضای خانواده محمدرضا که در یکی از خیابان‌های پونک زندگی می‌کردند، خبری از آنها در دست نیست.

تحقیقات کارآگاهان نشان داد دو برادر خانواده، رامتین و مسعود، پس از ناپدید شدن اعضای خانواده، املاک و مغازه‌های آنها را فروخته و با پول حاصل از فروش، زندگی مرفهی برای خود فراهم کرده‌اند. با قوت گرفتن فرضیه جنایت خانوادگی، مسعود بازداشت شد، اما رامتین گریخت و اواخر شهریور ماه امسال در یکی از شهر‌های شمالی کشور دستگیر شد.

رامتین در جریان بازجویی‌ها به قتل مادر، دو خواهر و دو برادرش با همدستی مسعود اعتراف کرد. او مدعی شد انگیزه‌اش از این جنایت‌ها، کینه‌ای قدیمی و اختلاف بر سر ارثیه پدری بوده‌است. به گفته متهم، اعضای خانواده پس از مرگ پدرش با او بدرفتاری کرده و اجازه برخورداری از سهم ارث را به او نمی‌دادند. همین موضوع باعث شد تا او نقشه هولناکی را طراحی و اجرا کند.

متهم اعتراف کرد در سال ۱۴۰۳ ابتدا مادرش را خفه کرده و سپس دو خواهر و یکی از برادرانش را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. او برای پنهان کردن اجساد، از چند کارگر خواسته بود چاهی به عمق ۲۵ متر در حیاط خانه‌شان در پونک حفر کنند. پس از آن، اجساد را در کیسه‌های زباله قرار داده و داخل چاه دفن کرده‌بود. رامتین چند ماه بعد نیز برادر دیگرش، محمدرضا را که به ماجرا مشکوک شده‌بود، به قتل رساند و جسد او را در چاه دیگری در پارکینگ ساختمان دفن کرد.

متهم برای عادی جلوه دادن ناپدید شدن برادرش، با تلفن همراه او برای همسرش پیامک می‌فرستاد و وانمود می‌کرد محمدرضا به ترکیه رفته‌است. او همچنین با جعل اسناد و تنظیم درخواست طلاق و نامه‌های منتسب به برادرش تلاش کرد پلیس و خانواده او را درباره سرنوشت مرد گمشده به اشتباه بیندازد.

رامتین در ادامه اعترافاتش مدعی شد پس از قتل‌ها، با جعل اسناد املاک خانواده را فروخته و پول حاصل از آن را به دلار، سکه و طلا تبدیل کرده‌است، اما همه اموال تصاحب‌شده را به دلایلی از دست داده‌است. او همچنین نقش برادرش مسعود را در جعل اسناد و فروش املاک تأیید کرد. با اعتراف متهم، صبح روز چهارشنبه ۲۵ شهریور اجساد به دستور قاضی محسن اختیاری، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی، از عمق ۲۵ متری دو چاه کشف شد.

در ادامه دو متهم برای بررسی سلامت روحی و روانی‌شان به پزشکی قانونی معرفی شدند که صبح دیروز پزشکی قانونی به بازپرس پرونده اعلام کرد دو برادر سلامت روحی و روانی دارند.