ارتش یمن: ۷ عملیات ویژه در عمق خاک عربستان انجام دادیم

جوان آنلاین: یحیی سریع متن بیانیه مهم نیرو‌های مسلح یمن را اعلام کرد که طی آن به چند عملیات نظامی منحصر‌به‌فرد در عمق خاک عربستان پرداخته است.

نیرو‌های مسلح یمن به یاری خداوند، ۷ عملیات نظامی منحصر‌به‌فرد در عمق خاک عربستان با تعدادی موشک بالستیک و پهپاد انجام دادند.

در اولین عملیات، فرودگاه خالد در پایتخت ننگ و عار رژیم سعودی، ریاض طی دو مرحله هدف قرار گرفت که اصابت‌ها به لطف خداوند دقیق بود.

در عملیات دوم، شرکت آرامکو در ینبع، در عملیات سوم پالایشگاه رابغ، در عملیات چهارم ایستگاه‌های پمپاژ نفت خام و لوله نفت خام از شرق به غرب هدف قرار گرفت که تمام اهداف با موفقیت محقق شد.

نیرو‌های مسلح یمن در عملیات پنجم خود، فرودگاه بین المللی فهد در الدمام را هدف قرار دادند که اصابت دقیق بود و منجر به توقف پرواز‌ها شد.

در ششمین عملیات، فرودگاه نجران و در هفتمین عملیات، پایگاه هوایی خمیس مشیط هدف قرار گرفت که اصابت‌ها دقیق بود.

عملیات‌های ما در چارچوب پاسخ به تجاوزات رژیم سعودی به کشورمان صور گرفت.

رژیم سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، مناطق مختلف یمن را هدف ۱۰۰ حمله هوایی قرار داد که به شهید و زخمی شدن ده‌ها نفر از مردم منجر شد.

رژیم سعودی از ابتدای تشدید تنش و تجاوزات علیه یمن، ۳۱۲۳ حمله هوایی و موشکی انجام داده است.

ما همچنان به انجام وظیفه مقدس دینی خود در دفاع از کشور و ملت خود با تکیه بر خداوند و به پشتوانه قبایل آزاده و وفادار و صادق ادامه خواهیم داد.

به عملیات خود در عمق خاک عربستان و تحمیل معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید حملات در برابر تشدید حملات تا توقف تجاوزات دشمن و پایان محاصره کشورمان ادامه خواهیم داد.