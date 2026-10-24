شاه اردن در نشست شورای امنیت ملی این کشور درباره حادثه کلیسایی در استان الکرک، تأکید کرد که امنیت اردنی‌ها و سلامت آنها خط قرمز است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اردن (پترا)، نشست شورای امنیت ملی اردن به ریاست «عبدالله دوم» شاه این کشور برای بررسی حمله مسلحانه به کلیسایی در روستای حمود استان الکرک و کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۲۷ نفر دیگر در این حادثه، برگزار شد.

به گزارش ایرنا، شاه اردن در این نشست ضمن محکوم کردن این حادثه فجیع و تروریستی، تأکید کرد: موضوع سلامت جان اردنی‌ها جای هیچ گونه سهل‌انگاری نیست؛ امنیت اردنی‌ها و سلامت آنها خط قرمز است و دست عدالت گریبان همه تروریست‌ها را خواهد گرفت و چنین اقدامات بزدلانه‌ای هرگز اردن و اردنی‌ها را نخواهد ترساند و وحدت ملی آنها را تضعیف نخواهد کرد.

عبدالله دوم همچنین از دستگاه‌های مربوطه خواست تا قاطعانه با متخلفان و کسانی که قصد لطمه زدن به وحدت اردنی‌ها را دارند، برخورد کنند.

وی بر ضرورت تعقیب قانونی و مؤاخذه همه کسانی که از این اقدام فجیع حمایت یا تأیید کرده‌اند، تأکید کرد.

شاه اردن همچنین اهمیت ارزیابی امنیتی فراگیر از سازوکار مقابله با اقدامات تروریستی و اتخاذ تدابیر عملی برای تقویت آمادگی امنیتی جهت مقابله پیشگیرانه با هر گونه حادثه مشابه را مورد تأکید قرار داد.

افراد مسلح روز گذشته (جمعه) به یک مراسم تشییع در کلیسای روستای حمود در استان الکرک واقع در جنوب اردن حمله کردند. براساس اعلام رسانه‌های اردنی، دو فرد مسلح پس از پیاده شدن از یک خودرو، حاضران در این مراسم را به گلوله بستند.

حزب الله لبنان حمله به این کلیسا را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی تروریستی برشمرد.

کشور‌های مختلف نیز این حمله را شدیدا محکوم کردند؛ عراق، لبنان، سوریه، فلسطین، مصر، امارات، عمان، کویت، قطر، عربستان و بحرین و همچنین اتحادیه عرب و «شورای وزیران کشور» کشور‌های عربی با صدور بیانیه‌هایی و ضمن اعلام انزجار از چنین اقداماتی، این حمله را محکوم کردند.