رئیس مجلس نمایندگان یمن در پیامی خطاب به رئیس و اعضای پارلمان اروپا، مواضع اخیر این نهاد درباره یمن را جانبدارانه دانست و خواستار اعزام هیاتی پارلمانی برای بررسی پیامد‌های حملات عربستان به این کشور شد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیره، یحیی علی الراعی، رئیس مجلس نمایندگان یمن در پیامی فوری به رئیس و اعضای پارلمان اروپا، مواضع اخیر این نهاد درباره یمن را به‌شدت محکوم کرد و آن را جانبدارانه و گزینشی خواند.

به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت که مواضع پارلمان اروپا نشان‌دهنده پذیرش دیدگاه عربستان سعودی به عنوان مهاجم به یمن است دوگانگی در رویکرد این نهاد را آشکار می‌کند.

الراعی افزود که موضع پارلمان اروپا درباره یمن، چیزی جز پوشش سیاسی برای جنایات جنگی عربستان و نیرو‌های هم‌پیمان آن نیست.

رئیس مجلس نمایندگان یمن همچنین این موضع‌گیری را تلاشی برای مخدوش کردن مواضع یمن و نادیده گرفتن تأکید‌های صنعا درباره اهتمام به حفظ امنیت کشتیرانی بین‌المللی دانست.

وی با انتقاد از معیار‌های دوگانه پارلمان اروپا، گفت کخ این نهاد باید به‌جای اتخاذ چنین مواضعی، رژیم صهیونیستی را به دلیل جنایات نسل‌کشی در غزه در صدر فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

الراعی همچنین پارلمان اروپا را به نادیده گرفتن جنایات نسل‌کشی، کشتار، محاصره و گرسنگی دادن به مردم یمن طی بیش از ۱۲ سال متهم کرد.

رئیس مجلس نمایندگان یمن در ادامه از پارلمان اروپا خواست هیاتی پارلمانی را به یمن اعزام کند تا از نزدیک با پیامد‌های حملات عربستان علیه مردم این کشور و زیرساخت‌ها و توانمندی‌های آن آشنا شود.

این پیام پس از آن ارسال شد که پیشتر پارلمان اروپا خواستار تروریستی خواندن جنبش انصارالله یمن شده بود.

این موضع پس از آن اتخاذ شد که تنش‌های نظامی میان ارتش یمن و عربستان سعودی ادامه دارد.

این درحالی است که هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی و تأسیسات صنعتی در یمن، علاوه بر به خطر انداختن جان غیرنظامیان، نگرانی‌هایی درباره آسیب به زیرساخت‌ها و پیامد‌های اقتصادی ناشی از توقف یا اختلال در فعالیت مراکز تولیدی ایجاد کرده است.