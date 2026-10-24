گزارش رویترز از کمبود گاز مایع پس از بستن مرز با ایران از سوی پاکستان

یک رسانه انگلیسی اعلام کرد بسته‌شدن مرز از سوی پاکستان، واردات گاز مایع ایران به این کشور را متوقف کرده است.

جوان آنلاین: بسته‌شدن دو گذرگاه مرزی مهم از سوی دولت اسلام‌آباد، واردات گاز مایع (ال‌پی‌جی) از ایران به پاکستان را متوقف کرده و به کمبود و افزایش قیمت این سوخت در پاکستان انجامیده است.

به گزارش تسنیم، گذرگاه‌های گبد-ریمدان و تفتان از ۲۵ مهر بسته شدند و دولت محلی ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کرد که این اقدام موقت با هدف رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی و مقابله با قاچاق انجام شده است.

بر اساس اعلام انجمن ال‌پی‌جی پاکستان، این کشور روزانه حدود ۷ هزار تن از این سوخت را از ایران وارد می‌کند.

«شمس‌الحق»، رئیس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع «گوادر» دراین‌باره گفت بیش از ۴ هزار تن از این محموله‌ها روزانه از گذرگاه گبد-ریمدان وارد پاکستان می‌شد که اکنون متوقف شده است.

به گفته تاجران، قیمت یک کپسول ۱۲ کیلوگرمی ال‌پی‌جی در پاکستان ظرف چند روز از ۴۵۰۰ روپیه، معادل حدود ۱۶ دلار، به ۷ هزار روپیه، معادل حدود ۲۵ دلار، افزایش یافته است. فعالان این حوزه همچنین هشدار داده‌اند در صورت تداوم اختلال در واردات، کمبود و افزایش قیمت‌ها تشدید خواهد شد.

در همین حال، صد‌ها کامیون، از جمله تانکر‌های حمل ال‌پی‌جی، در دو سوی مرز متوقف شده‌اند.

شمس‌الحق همچنین گفت که بیش از هزار کانتینر پاکستانی حامل سیب‌زمینی، موز و برنج که مقصدشان ایران بود، در انتظار عبور از مرز مانده‌اند. با این حال، گذرگاه گبد-ریمدان روز چهارشنبه برای صادرات کالا‌های فسادپذیر پاکستان بازگشایی شد.

رویترز همچنین افزود: اتاق بازرگانی و صنایع کویته به اعضای خود توصیه کرده است تا اطلاع ثانوی سفارش‌های جدیدی از ایران ثبت نکنند. رانندگان کامیون‌های گرفتار در مرز نیز از انتظار طولانی در شرایط دشوار و دسترسی محدود به امکانات اولیه خبر داده‌اند.