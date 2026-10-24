چهار وزن نخست کشتی فرنگی مسابقات قهرمانی جهان در شرایطی به مرحله فینال و رده‌بندی رسید که سه ملی‌پوش ایران مقتدرانه راهی فینال شدند و یک ملی‌پوش هم برای کسب مدال برنز مبارزه خواهد کرد.

جوان آنلاین: در اولین روز از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان، چهار نماینده ایران به روی تشک رفتند که پیام احمدی، علی احمدی وفا، غلامرضا فرخی به مرحله فینال راه پیدا کردند.

به گزارش مهر، نتایج ۴ وزن نخست در اولین روز مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل نوری از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. احمدی در این مرحله لالیت از هند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ایسخار کوربایف از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. احمدی در فینال مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان جهان از آذربایجان کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۱ عبدالمحمد پاپی از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله در مقابل رضوان آرنات از رومانی با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. احمدی وفا در این مرحله مقابل علیشیر گانیف نایب قهرمان جهان از ازبکستان با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم علی اسکو در نیمه نهایی برابر سانان سلیمانوف، دارنده دو نقره جهان از آذربایجان قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد برابر این حریف به پیروزی برسد. او فرداشب در رده بندی، برابر بازنده گوتو از مولداوی و کوباتوف از بلغارستان قرار خواهد گرفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی شکست داد. وی در ادامه در مقابل میهایل برادو از مولداوی با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. فرخی در این مرحله مقابل گادژیف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۳ به پیروزی رسید و فینالیست شد.