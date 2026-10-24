کد خبر: 1386507
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۴
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تأکید وزرای خارجه ۸ کشور اروپایی و منطقه بر گفت‌و‌گو میان ایران و آمریکا

وزرای خارجه ۸ کشور اروپایی و غرب آسیا در استانبول گردهم آمدند و بر لزوم حاکم شدن دیپلماسی و راهکار‌های مسالمت آمیز در منطقه تأکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از فرانس ۲۴، وزرای امور خارجه ۸ کشور اروپایی و غرب آسیا در استانبول در چارچوبی بی سابقه گرد هم آمدند و بر لزوم حاکم شدن دیپلماسی و راهکار‌های مسالمت آمیز در سراسر غرب آسیا و همچنین بازگشایی تنگه هرمز تأکید کردند.

به گزارش مهر، وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا با همتایان خود از ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و مصر دیدار کردند تا درباره تنگه هرمز به عنوان یک مسیر تجاری حیاتی که در جریان تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران و ناامن سازی منطقه از سوی متجاوزان مسدود شد و همچنین موضوع یمن و راه‌های پایان دادن به مناقشه روسیه و اوکراین گفت‌و‌گو کنند.

این گفت‌و‌گو‌ها در هتلی در استانبول که مشرف به تنگه بسفر است، پس از دیدار‌های جداگانه دیپلمات‌های ارشد اروپایی با نمایندگانی از کشور‌های منطقه برگزار شد.

محور اصلی این گفتگوها، وضعیت تنگه‌های هرمز و باب المندب که موجب فلج شدن تجارت جهانی و افزایش قیمت انرژی شده است و همچنین حملات تلافی جویانه ارتش و مبارزان یمنی به عربستان سعودی بود.

ژان-نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه در این نشست بدون اشاره به متجاوز بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله غیرقانونی به خاک ایران، اعلام کرد که تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا «جز بازنده، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و بی‌تردید پیامد‌های بسیار جدی برای قیمت حامل‌های انرژی به همراه خواهد آورد.»

وی به خبرنگاران گفت: نخستین اقدام این گروه ۸ کشوری... دعوت از هر دو طرف برای خویشتن‌داری حداکثری خواهد بود، چرا که ما توان تحمل تشدید تنش‌های بیشتر در منطقه را نداریم.»

از سوی دیگر، آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا نیز گفت: معضل منطقه‌ای را نمی‌توان صرفاً از دیدگاه نظامی حل و فصل کرد. اگر بخواهیم تنگه هرمز را که برای اقتصاد‌های ما حیاتی است، بازگشایی کنیم، باید گفت‌و‌گو را گسترش دهیم.

تاکید شرکت کنندگان در نشست وزرای خارجه ۸ کشور مذکور به رایزنی میان تهران و واشنگتن در حالی بیان شد که هر دو تجاوز ۱۲ روزه و ۳۹ روزه به ایران در میانه گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک غیرمستقیم میان ایران و آمریکا رخ داد و به جهانیان ثابت کرد که واشنگتن هرگز به دنبال رایزنی و دیپلماسی نبوده و نخواهد بود.

برچسب ها: کشورهای اروپایی ، ایران ، آمریکا
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