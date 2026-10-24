جوان آنلاین: خبرنگار العربی الجدید از انفجار‌های شدید در عدن در جنوب یمن خبر داد.

این رسانه از حمله نیرو‌های مسلح یمن با موشک‌های بالستیک خبر داد و علت انفجار‌ها را شلیک این موشک‌ها دانست.

خبرنگار العربی الجدید از اصابت برخی از موشک‌های نیرو‌های مسلح یمن به اطراف فرودگاه عدن و برخی دیگر به منطقه التواهی خبر داد.

همزمان الحدث نیز از وقوع سه انفجار در عدن خبر داد.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد: صدای انفجار‌هایی در شهر عدن در جنوب یمن شنیده شد.

برخی منابع اعلام کردند که نیرو‌های مسلح یمن مقر گارد ساحلی مزدوران سعودی را با چند موشک بالستیک هدف قرار داده‌اند.

خبرنگار العربی از شلیک سه موشک از سوی نیرو‌های مسلح یمن به فرودگاه عدن خبر داد.

الحدث نیز به دو انفجار در فرودگاه عدن و انفجار سوم در التواهی اشاره کرد.