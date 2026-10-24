۲۱ شهید و زخمی در حملات هوایی عربستان به صنعا

منابع یمنی از شهادت و زخمی شدن ۲۱ نفر در حملات هوایی به یک خانه مسکونی و کارخانه سیمان در استان صنعا خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیره، حملات هوایی به مناطقی در صنعا، پایتخت یمن، و اطراف آن امروز از سر گرفته شد و گزارش‌ها از شهادت و زخمی شدن شماری از افراد در پی هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی و کارخانه سیمان حکایت دارد.

به گزارش ایرنا، در همین راستا، وزارت بهداشت یمن گزارش داد که در این حملات، در مجموع ۲۱ نفر شهید و زخمی شده‌اند. بر اساس اطلاعات اولیه منتشرشده، شمار دقیق شهدا و مجروحان در هر یک از این دو محل مشخص نشده است.

خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) نیز گزارش داد که در پی حمله هوایی به خانه‌ای در منطقه عصر در پایتخت، سه نفر به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند.

به گزارش این خبرگزاری، حمله هوایی دیگری نیز کارخانه سیمان در شهرستان همدان، واقع در استان صنعا را هدف قرار داد که به شهادت و زخمی شدن تعدادی از افراد منجر شد.

این حملات در شرایطی انجام شده است که تنش‌های نظامی میان ارتش یمن و عربستان سعودی ادامه دارد.

هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی و تأسیسات صنعتی در یمن، علاوه بر به خطر انداختن جان غیرنظامیان، نگرانی‌هایی درباره آسیب به زیرساخت‌ها و پیامد‌های اقتصادی ناشی از توقف یا اختلال در فعالیت مراکز تولیدی ایجاد کرده است.