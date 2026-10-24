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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۹
سیاست » اخبار کلی

نیکزاد: آمریکا قدرت ایستادگی ملت ایران را دست‌کم گرفت

نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش مردم و نیروهای مسلح در مقابله با اهداف آمریکا، شناخت نادرست از ملت ایران را از عوامل شکست محاسبات واشنگتن دانست.

جوان آنلاین: علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در آیین بزرگداشت روز ملی کارشناس رسمی دادگستری استان تهران، با اشاره به تحولات جنگ و محاسبات آمریکا درباره ایران اظهار کرد: آمریکا تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی به اهداف خود دست یابد، اما شناخت نادرست از ملت ایران و توانمندی‌های کشور، این محاسبات را با شکست مواجه کرد.

وی با اشاره به اهداف منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ افزود: تضعیف توان دفاعی ایران، محدود کردن صادرات نفت، تغییر نظام سیاسی و تحقیر ملت ایران از جمله اهدافی بود که آنان دنبال می‌کردند.

چهار عامل مؤثر در ایستادگی ایران

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مردم، نیروهای مسلح، دیپلماسی و خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرایط جنگی گفت: حضور و حمایت مردم، مقاومت نیروهای مسلح، فعالیت‌های دیپلماتیک و تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان، از عوامل مهم ایستادگی کشور در برابر فشارها بوده است.

نیکزاد با تمجید از همراهی مردم با کشور، بر ضرورت قدردانی از این پشتیبانی تأکید کرد و گفت: مردم ایران در شرایط دشوار نیز پای کشور و ارزش‌های خود ایستاده‌اند و مسئولان خود را مدیون آنان می‌دانند.

وی همچنین با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور تصریح کرد: توان دفاعی و عملکرد نیروهای مسلح ایران از موضوعاتی بود که محاسبات طرف مقابل را با چالش مواجه کرد و نقش مهمی در مقابله با اهداف نظامی دشمن داشت.

دیپلماسی و تبیین واقعیت‌های جنگ

نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود، دیپلماسی را از عوامل مؤثر در انعکاس مواضع ایران در سطح بین‌المللی دانست و اظهار کرد: فعالیت‌های دیپلماتیک در بیان مواضع ایران و انتقال روایت کشور از تحولات جنگ به افکار عمومی جهان نقش داشته است.

وی با اشاره به خسارت‌های انسانی و آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان، بر ضرورت روشن شدن ابعاد حوادث و پیگیری مسئولیت‌های مرتبط تأکید کرد.

تداوم خدمات‌رسانی در شرایط جنگی

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و شرایط دشوار کشور گفت: یکی از اهداف فشارهای دشمن، مختل کردن روند عادی زندگی و خدمات‌رسانی بود؛ با این حال، دستگاه‌های مختلف تلاش کردند خدمات ضروری به مردم متوقف نشود.

وی با تأکید بر مسئولیت مشترک قوای کشور در قبال مردم افزود: حفظ خدمات عمومی و رسیدگی به نیازهای شهروندان، به‌ویژه در شرایط بحرانی، از وظایف مهم دستگاه‌های مسئول است.

کارشناسان رسمی؛ مأموران کشف حقیقت برای تحقق عدالت

نیکزاد در ادامه، با تبیین جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری در نظام قضایی کشور اظهار کرد: دستگاه قضایی برای صدور آرای عادلانه به ابزارهای تخصصی نیاز دارد و قضات، با وجود دانش حقوقی و تجربه خود، در همه موضوعات فنی، مالی، پزشکی، ساختمانی و فناورانه تخصص ندارند.

وی افزود: کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های مختلف، چشم تخصصی عدالت هستند و در مواردی که رسیدگی به پرونده از محدوده مباحث صرفاً حقوقی فراتر می‌رود، این کارشناسان هستند که ابعاد فنی موضوع را برای دادگاه روشن می‌کنند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حساسیت این مسئولیت خاطرنشان کرد: کارشناس رسمی نه شاهد پرونده است و نه وکیل یکی از طرفین دعوا؛ بلکه وظیفه دارد در چارچوب تخصص خود، حقیقت را به دادگاه ارائه کند.

استقلال و امانت‌داری؛ الزامات نظریه کارشناسی

نیکزاد با اشاره به جایگاه نظریه کارشناسی در فرآیند دادرسی گفت: نظریه کارشناسی یکی از ادله اثبات دعواست، اما ویژگی مهم آن این است که متخصصی برخوردار از دانش حرفه‌ای و متعهد به سوگند کارشناسی، پشت آن قرار دارد.

وی تأکید کرد: کارشناس رسمی باید با کنار گذاشتن اغراض شخصی و ملاحظات خارج از چارچوب تخصصی، نظر خود را دقیق، مستدل و مستقل ارائه کند؛ زیرا هرگونه خدشه به امانت‌داری کارشناسی می‌تواند بر روند رسیدگی قضایی و تحقق عدالت تأثیر بگذارد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی سخنان خود، مأموریت اصلی کارشناسان رسمی دادگستری را «کشف حقیقت به‌صورت فنی برای تحقق عدالت قضایی» دانست و بر اهمیت مسئولیت حرفه‌ای آنان در فرآیند دادرسی تأکید کرد.

برچسب ها: نیکزاد ، جنگ ایران و آمریکا ، امریکا
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