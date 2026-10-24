جوان آنلاین: فردی با سوابق متعدد در حوزه خرید و فروش کالاهای غیرقانونی، در حال سازماندهی فعالیت‌های خود در مرز حوزه استحفاظی استان البرز بود.تیم‌های عملیاتی پس از هماهنگی‌های لازم و با استفاده از شگردهای پیشرفته پلیسی، در محدوده اتوبان تهران-کرج، متهمین را در حین قاچاق سلاح و کالا شناسایی و بازداشت نمودند. در جریان بازرسی از خودروی مذکور، ۲ قبضه سلاح کلت کمری جنگی کشف و ضبط گردید.

به گزارش مهر، پلیس اطلاعات ضمن تاکید بر برخورد قاطع با مجرمان فضای مجازی، از تمامی شهروندان می‌خواهد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه فروش کالاهای غیرقانونی و سلاح، از طریق راه‌های قانونی و تلفن ۱۱۰ اطلاع‌رسانی نمایند.