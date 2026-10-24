هشدار نارنجی برای شمال غرب و جنوب کشور؛ تشدید بارش و وقوع سیل

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی آورده است: فردا (۳ آبان‌ماه) وقوع رگبار نسبتا شدید باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتا شدید موقتی و احتمال تگرگ در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، جنوب و مرکز کرمان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، از آثار این مخاطره جوی می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آب‌روها، اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک

رگبار و رعد و برق در ۱۷ استان

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعد و برق در ارتفاعات بارش برف، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک شنبه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، غرب گلستان، قزوین، شمال استان‌های تهران و البرز جنوب و ارتفاعات کرمان و شمال و ارتفاعات هرمزگان و یکشنبه (۳ آبان) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، نیمه شمالی استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، نیمه جنوبی و غرب کرمان، شرق فارس، شمال و شرق هرمزگان ارتفاعات سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

دوشنبه (۴ آبان) گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی سمنان، شمال خراسان رضوی، جنوب و مرکز کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات استان‌های تهران و هرمزگان و سه شنبه (۵ آبان) خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، شمال و نیمه شرقی سمنان، نیمه جنوبی کرمان، مرکز و دامنه و ارتفاعات سیستان و بلوچستان، دامنه و ارتفاعات هرمزگان و ارتفاعات گلستان این وضعیت جوی را تجربه خواهند کرد.

در این شرایط آب و هوایی احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی به مکان‌های امن و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها توصیه می‌کند.

افزایش ارتفاع موج در دریای خزر

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد آورده است: افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۲۲ تا ۲۶ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا در محدوده ۱ تا ۱.۵ متر شنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان گیلان در دریای خزر و یک‌شنبه و دوشنبه (۳ و ۴ آبان) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های گیلان و مازندران، در دریای خزر دور از انتظار نیست.

در این شرایط جوی خطر غرق شدن شناگران، احتمال پاره شدن تورهای صیادی، صدمه به ماهیان در قفس و صدمه به قایق‌های کوچک تفریحی، مسافربری و شناورهای سبک و اختلال در تردد شناورها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی، احتمال خسارت به تاسیسات دریایی وجود دارد.

ممانعت از شنا، محدود کردن تردد قایق های سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتی‌ها به بندر با احتیاط، تردد کشتی‌های تجاری با احتیاط، محدود کردن فعالیت‌های شیلاتی، محدود کردن فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحل و اتخاذ تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی از توصیه‌های سازمان هواشناسی در این شرایط جوی است.

به گزارش ایسنا در هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود. هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.