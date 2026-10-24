سازوکار جدید برگزاری جلسه علنی مجلس

جوان آنلاین: عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: جلسه علنی فردا (یکشنبه ۳ آبان ماه) به صورت ترکیبی برگزار می‌گردد، به نحوی که از هر کمیسیون چند نفر در محل دائمی صحن و مابقی نمایندگان به صورت مجازی و خارج از پردیس مجلس شورای اسلامی در جلسه حضور خواهند داشت.

وی بیان کرد: این تصمیم پیرو مصوبه هیئت رئیسه مجلس و مبتنی بر تصویب‌نامه اخیر شورای عالی امنیت ملی کشور است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر جلسات ترکیبی، جلسات مجازی دیگری نیز در حوزه تقنین و نظارت همچون گذشته خواهیم داشت.