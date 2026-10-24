محبی: تقابل آمریکا با ایران جنگ بر سر هویت و تمدن است

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به اظهارات منتسب به دونالد ترامپ درباره بازگرداندن ایران به گذشته، گفت: تقابل کنونی فراتر از عرصه نظامی بود و هویت ایرانی ـ اسلامی کشور را هدف گرفته است.

جوان آنلاین: سردار حسین محبی پیش از ظهر شنبه در اجلاس استانی نماز نیروهای مسلح قزوین که در آستان مقدس امامزاده آقا سیدعلی موسوی شارینی اسفرورین برگزار شد، با اشاره به جایگاه نماز در ادیان الهی اظهار کرد: نماز اختصاص به دین اسلام ندارد و در همه ادیان الهی وجود داشته است؛ زیرا عالی‌ترین، واقعی‌ترین، بهترین و عاشقانه‌ترین شکل ارتباط انسان با خداوند متعال به شمار می‌رود.

به گزارش مهر، وی با اشاره به سخنی از آیت‌الله جوادی آملی درباره نماز، آن را زیارت‌نامه خداوند توصیف کرد و افزود: ادیان الهی از این فریضه برای ارتباط با پروردگار بهره برده‌اند و نماز در معارف دینی جایگاهی فراتر از مجموعه‌ای از اذکار و حرکات ظاهری دارد.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به بیانات رهبر شهید درباره نماز بیان کرد: نماز هم جسم دارد و هم روح؛ جسم نماز شامل اذکار، ارکان و هیئت ظاهری آن است، اما روح نماز در حضور قلب، توجه به کلمات و واژه‌ها و احساس حضور در محضر پروردگار تجلی پیدا می‌کند.

محبی ادامه داد: اگر انسان نماز را از نظر ظاهری درست به‌جا آورد و در عین حال روح نماز را نیز در خود داشته باشد، نماز را به‌صورت کامل اقامه کرده است.

وی با تأکید بر تفاوت میان خواندن نماز و اقامه آن گفت: در معارف دینی، سخن از اقامه نماز است؛ به این معنا که انسان باید نماز را در درون خود و در جامعه به‌گونه‌ای زنده نگه دارد که آثار آن در زندگی و رفتار اجتماعی نمایان شود.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به یکی از کارکردهای راهبردی نماز اظهار کرد: امام خمینی(ره) نماز را کارخانه انسان‌سازی معرفی کردند؛ کارخانه‌ای که انسان را می‌سازد و او را به هویت واقعی خود نزدیک می‌کند.

وی با بیان اینکه انسان دارای دو ساحت مادی و طبیعی و ساحت فطری و الهی است، افزود: ساحت فطری همان حقیقتی است که خداوند انسان را بر اساس آن آفریده و در آیه «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا» به آن اشاره شده است.

محبی برای تبیین این موضوع به آیات قرآن درباره رفتار انسان در مواجهه با سختی‌ها و نعمت‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی آیات، از انسانی سخن گفته شده که هنگام گرفتارشدن به سختی‌ها بی‌تابی می‌کند و هنگامی که خیری به او می‌رسد، از رسیدن آن به دیگران بخل می‌ورزد و می‌خواهد همه نعمت‌ها تنها برای خودش باشد.

وی افزود: نمازگزار نباید در برابر ناملایمات گرفتار جزع و بی‌تابی شود و در برابر نعمت‌ها نیز تنها به منافع شخصی خود بیندیشد؛ بلکه نماز باید او را به انسانی خیرخواه، دوستدار دیگران، فداکار، ایثارگر و اهل خیر تبدیل کند.

سخنگوی سپاه پاسداران تأکید کرد: یکی از کارکردهای بزرگ نماز این است که انسان مادی و طبیعی را به ساحت الهی نزدیک می‌کند و او را به فطرت و هویت واقعی خود بازمی‌گرداند. کسی که می‌خواهد به انسان الهی تبدیل شود و به هویت واقعی انسانی خود برسد، باید نماز را جدی بگیرد و آن را اقامه کند.

نماز، زمینه‌ساز جلب برکات الهی و استجابت دعا

محبی دومین کارکرد راهبردی نماز را فراهم‌کردن زمینه جلب خیرات و برکات الهی و استجابت دعا دانست و برای تبیین این موضوع به ماجرای حضرت زکریا(ع) اشاره کرد.

وی توضیح داد: حضرت زکریا(ع) در شرایطی قرار داشت که صاحب فرزند نمی‌شد و همسرش نیز نازا بود. او نگران بود که پس از خودش، مسیر نبوت در خاندان یعقوب ادامه پیدا نکند؛ ازاین‌رو از خداوند درخواست کرد فرزندی به او عطا کند تا این مسیر استمرار یابد.

سخنگوی سپاه پاسداران افزود: بشارت تولد حضرت یحیی(ع) زمانی به حضرت زکریا داده شد که در محراب به نماز ایستاده بود و فرشتگان در همان حال، بشارت الهی را به او رساندند. این ماجرا نمونه‌ای از پیوند نماز با دریافت بشارت و برکات الهی است.

محبی در ادامه، تغییر قبله مسلمانان از بیت‌المقدس به کعبه را نمونه دیگری از کارکردهای راهبردی نماز دانست و اظهار کرد: پیامبر مکرم اسلام(ص) در سال‌های نخست بعثت و پس از هجرت به مدینه، برای مدتی به سوی بیت‌المقدس نماز می‌خواندند.

وی با اشاره به آنچه جنگ روانی و شناختی یهودیان علیه مسلمانان توصیف کرد، گفت: مخالفان با استناد به قبله مشترک، این موضوع را دستاویزی برای القای این ادعا قرار داده بودند که دین مسلمانان ذیل دین آنان قرار دارد و هنوز قبله مستقلی برای مسلمانان تعیین نشده است. به گفته محبی، این مسئله موجب آزردگی خاطر پیامبر(ص) و ایجاد تردید در برخی افراد شده بود.

سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد: پیامبر(ص) برای تعیین تکلیف این وضعیت از خداوند درخواست راهنمایی داشتند و آیه تغییر قبله در جریان نماز ظهر نازل شد. بر اساس روایت بیان‌شده از سوی وی، پس از گذشت دو رکعت از نماز، فرمان تغییر قبله ابلاغ شد و پیامبر(ص) و مسلمانان جهت نماز خود را به سوی کعبه تغییر دادند.

وی این رویداد را نمونه‌ای از پاسخ به عملیات روانی دشمن و اعلام استقلال جامعه اسلامی دانست و تأکید کرد که این تصمیم در جریان نماز به مسلمانان ابلاغ شد.

ماجرای انگشتر حضرت علی(ع) و نزول آیه ولایت

محبی سومین نمونه از پیوند نماز با رخدادهای مهم دینی را ماجرای بخشیدن انگشتر از سوی حضرت علی(ع) در حال رکوع نماز عنوان کرد و گفت: در روایتی که بارها نقل شده است، فرد نیازمندی وارد مسجد شد و درخواست کمک کرد، اما کسی به درخواست او پاسخ نداد.

وی افزود: حضرت علی(ع) در حالی که در نماز و در رکوع بودند، دست مبارک خود را برای بخشیدن انگشتر دراز کردند و فرد نیازمند انگشتر را دریافت کرد. به گفته محبی، پس از این واقعه آیه «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا...» نازل شد و در آن به جایگاه ولایت خداوند، پیامبر(ص) و مؤمنانی اشاره شد که در حال رکوع زکات می‌دهند.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی درباره این واقعه اظهار کرد: اگر این کمک در غیر از حالت نماز انجام می‌شد، ممکن بود چنین جایگاه و برکتی نداشته باشد. وی این ماجرا را نمونه‌ای دیگر از کارکردهای راهبردی نماز دانست.

نماز، عامل تقویت قدرت مقاومت و مبارزه با منکر

محبی سومین کارکرد راهبردی نماز را تقویت قدرت انسان برای مقاومت، ایستادگی، مبارزه، مدیریت و فرماندهی عنوان کرد و گفت: نماز به انسان قدرت می‌دهد و ظرفیت او را برای تحمل مسئولیت‌ها افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به آیه «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ» افزود: نهی نماز از فحشا و منکر به این معنا نیست که نماز صرفاً به‌صورت ظاهری دست‌وپای انسان را برای انجام گناه ببندد یا غرایز او را از کار بیندازد؛ بلکه نماز با تقویت واعظ درونی، انسان را از درون به سمت پرهیز از منکر هدایت می‌کند.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به بیانات رهبر شهید درباره فلسفه تکرار نماز گفت: انسان در طول روز پنج بار نماز می‌خواند و این تکرار به تقویت واعظ درونی او کمک می‌کند. هرچه این ارتباط و تذکر بیشتر تکرار شود، اثر آن در رفتار انسان بیشتر نمایان خواهد شد.

وی با مقایسه نماز با برخی دیگر از تکالیف دینی افزود: حج در طول عمر یک‌بار واجب می‌شود و روزه در ماه رمضان انجام می‌گیرد، اما نماز در هر روز تکرار می‌شود؛ زیرا انسان برای حفظ ارتباط با خدا و تقویت مراقبت درونی خود به این تذکر مستمر نیاز دارد.

مسئولیت‌های سنگین به پشتوانه معنوی نیاز دارند

سخنگوی سپاه پاسداران با تأکید بر نقش نماز در تقویت توان مسئولان و فرماندهان برای انجام وظایف خود اظهار کرد: مسئول برای انجام درست مسئولیتش و فرمانده برای فرماندهی صحیح به پشتوانه معنوی نیاز دارد و نماز می‌تواند ظرفیت روحی و توان تحمل مسئولیت را تقویت کند.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به فرماندهان درباره استمرار نماز شب و نوافل گفت: تأکید بر این عبادت‌ها صرفاً به دلیل جایگاه فرماندهان یا انتظاری که از آنان وجود دارد نیست؛ بلکه به دلیل مسئولیت سنگینی است که بر عهده دارند و برای تحمل و انجام درست آن به پشتوانه معنوی نیازمندند.

دشمن هویت، تمامیت ارضی و تمدن ایران را هدف گرفته است

محبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ جاری، مدعی شد که تقابل دشمنان با ایران صرفاً نظامی نیست و ابعاد هویتی و تمدنی دارد.

وی با بیان اینکه به اعتقاد او برخی قدرت‌های خارجی با موجودیت و بزرگی ایران مخالف‌اند، گفت: از نگاه وی، دشمنان به دنبال تضعیف کشور و تقسیم ایران به واحدهای کوچک‌تر هستند تا توان آن را کاهش دهند.

سخنگوی سپاه پاسداران دو هدف از این تقابل را تضعیف هویت و مقابله با تمدن ایرانی ـ اسلامی برشمرد و افزود: به گفته وی، هویت دینی، تاریخی، فرهنگی، اخلاقی و رفتاری جامعه هدف قرار گرفته و دشمنان می‌خواهند فرهنگ و دین مردم را تضعیف کنند.

وی با اشاره به اظهاراتی که به دونالد ترامپ نسبت داد، مدعی شد که سخنان رئیس‌جمهور آمریکا درباره بازگرداندن ایران به دوران گذشته، نشانه‌ای از تقابل بر سر تمدن و آینده کشور است.

محبی با توصیف این نبرد به‌عنوان جنگی سرنوشت‌ساز اظهار کرد: نتیجه این تقابل بر آینده ایران و بسیاری دیگر از کشورها تأثیر خواهد گذاشت.

وی با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی ایران، ایمان، ایستادگی مردم و خون شهدا را از عوامل مؤثر در مقابله با دشمن دانست و تأکید کرد: امروز باید از تمامیت ارضی کشور، فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی و تمدن خود دفاع کنیم و برای رقم‌زدن آینده کشور تلاش داشته باشیم.