اعمال دورکاری کارمندان دولت با هدف مدیریت انرژی صورت گرفته است

سخنگوی دولت با اشاره به اعلام دورکاری دو روز در هفته کارمندان دولت گفت: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و تخصیص منابع به بخش تولید اتخاذ شده و چارچوب قانونی ۴۴ ساعت کار در هفته پابرجاست.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی در حاشیه نشست راهبردی تجارت خارجی در جمع خبرنگاران، با اشاره به فشارهای اقتصادی و رسانه‌ای ناشی از جنگ اظهار کرد: یک وجه این فشارها، جنبه اقتصادی است و به‌روشنی می‌بینیم که تهدیدها در این حوزه ادامه دارد و از هیچ فشاری فروگذار نمی‌شود. جنبه دیگر، فشار رسانه‌ای است و این دو حوزه به نوعی مکمل یکدیگر هستند.

به گزارش مهر، وی افزود: دولت در کنار سایر قوا تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا اقتصاد کشور، با وجود آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی دوم و سوم، کمترین آسیب ممکن را ببیند و مشکلات موجود برطرف شود.

مهاجرانی با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت‌های اقتصادی گفت: تأکید دولت بر این است که تولید و صادرات پابرجا بماند و از ظرفیت مرزهای کشور برای استمرار صادرات استفاده شود.

سخنگوی دولت با اشاره به نقش بخش خصوصی در شرایط جنگی تصریح کرد: خدا را شکر بخش خصوصی در تمام روزهای جنگ پای کار بوده است و یقین داریم با لطف خداوند و با حفظ وحدت مقدسی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، از این بحران نیز عبور خواهیم کرد.

افزایش ۵۰ درصدی کالابرگ برای مشمولان مرحله نخست

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره مشمولان طرح کالابرگ و احتمال افزایش مبلغ آن برای سایر افراد اظهار کرد: مبلغ کالابرگ در مرحله نخست برای مشمولان، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه اجرای عدالت در شرایط محدودیت منابع، مستلزم اولویت‌بندی است، افزود: در شرایط فعلی لازم است ابتدا به سراغ افرادی برویم که آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

سخنگوی دولت ادامه داد: طبق سازوکار طراحی‌شده، برای افراد پیامک ارسال شده است و مشمولان باید اطلاعات خود را خوداظهاری کنند. سپس اطلاعات اعلام‌شده با داده‌های موجود تطبیق داده می‌شود و افزایش در نظر گرفته‌شده به افراد مشمول تعلق خواهد گرفت.

مهاجرانی ابراز امیدواری کرد در صورت ایجاد گشایش‌های اقتصادی، امکان افزایش مبلغ کالابرگ برای سایر افراد نیز فراهم شود و گفت: در مرحله نخست، افزایش اعلام‌شده به همان مشمولانی اختصاص دارد که اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها انجام شده است.

وی همچنین اعلام کرد توضیحات تکمیلی درباره این موضوع را در روز سه‌شنبه و در نشست خبری سخنگویی دولت ارائه خواهد کرد.

دورکاری با هدف مدیریت مصرف انرژی و تداوم تولید

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط دورکاری کارکنان با وضعیت تأمین گاز و احتمال کمبود انرژی گفت: در شرایطی که در یک جنگ تمام‌عیار قرار داریم، باید از همه ظرفیت‌های موجود برای مدیریت منابع استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت انرژی در استمرار فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: انرژی مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند تولید را پابرجا نگه دارد؛ بنابراین باید به‌گونه‌ای در مصرف آن صرفه‌جویی کنیم که این منابع در خدمت تولید قرار گیرد.

مهاجرانی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده میان سازمان اداری و استخدامی و سایر بخش‌های مرتبط، دورکاری دو روز در هفته اعلام شده است. این تصمیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود اتخاذ شده و در عین حال، مقررات قانونی مربوط به ساعات کار نیز باید رعایت شود.

وی تأکید کرد: بر این اساس، چارچوب قانونی ۴۴ ساعت کار در هفته همچنان به قوت خود باقی است.

استفاده از فناوری و داده‌های مکانی برای تقویت قدرت اقتصادی

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره نقش فناوری در رفع موانع بانکی و لجستیکی صادرکنندگان انرژی و تسهیل فعالیت‌های صادراتی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در دولت چهاردهم به‌شدت مورد توجه قرار دارد، استفاده از ظرفیت‌های فناوری و داده‌هاست.

وی با تأکید بر اهمیت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده افزود: موضوع داده‌های مکان‌محور و اطلاعات مبتنی بر موقعیت جغرافیایی نیز به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدی دولت در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: بدیهی است که به این حوزه به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش قدرت اقتصادی کشور توجه می‌شود.