کد خبر: 1386445
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار یمن درباره تحرکات ریاض برای کشاندن جنگ به سمت باب المندب

یمن وزارت خارجه یمن نسبت به تحرکات عربستان برای کشاندن جنگ به تنگه باب المندب و دریای سرخ هشدار داد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که هدف قرار دادن فانوس دریایی جزیره میون نقض توسط دشمن سعودی نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بشردوستانه به شمار می رود.

این وزارت خانه تاکید کرد که نسبت به تحرکات رژیم آل سعود در نظامی کردن اوضاع تنگه باب المندب و دریای سرخ و تبدیل کردن آنها به میدان جنگ هشدار می دهد.

وزارت خارجه یمن تصریح کرد: دریانوردی در باب المندب و دریای سرخ به صورت امن در جریان است و این رژیم آل سعود است که امنیت دریانوردی در این منطقه را تهدید می کند.

لازم به ذکر است که عربستان و بازوهای رسانه ای وابسته به آن از ابتدای تجاوز به یمن و پیشروی های نیروهای یمنی نزدیک باب المندب تلاش دارند این طور جلوه دهند که یمنی ها امنیت تنگه مذکور را تهدید می کنند. این در حالی است که بنا به اذعان منابع بین المللی حرکت کشتی ها در این تنگه با مشکل مواجه نشده است.

برچسب ها: یمن ، جنگ یمن ، عربستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

نوستالژی آر‌پی‌جی!

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

افت دلار با مداخله بازارساز

درمانده و بی‌نقشه

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

قبض عینک راز سرقت‌های میلیاردی را برملا کرد + گفت‌وگو با متهم

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار