اعمال قانون بیش از ۲۷۱ هزار فقره تخلف پلاک از ابتدای سال ۱۴۰۵

جوان آنلاین: احسان مومنی روز شنبه با اشاره به اهمیت پلاک وسیله نقلیه اظهار داشت: پلاک، ابزار شناسایی و هویت وسیله نقلیه است و علاوه بر اینکه برای شناسایی شماره موتور و شماره شاسی خودرو به کار می‌رود، ابزاری برای شناسایی مالک، ثبت و پیگیری تخلفات رانندگی و همچنین کشف جرائم و برقراری نظم و امنیت در سطح معابر محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تخلفات پلاک فراتر از تخلفات راهنمایی و رانندگی است، تصریح کرد: وقتی راننده‌ای پلاک خود را دستکاری یا مخدوش می‌کند یا اقدام به پوشش پلاک می‌کند، مسلما قصد دارد مرتکب تخلفی شود؛ حرکات مخاطره‌آمیز در معابر داشته باشد، سرعت غیرمجاز و سایر تخلفات را انجام دهد و همین امر باعث بر هم خوردن نظم و به خطر افتادن امنیت خانواده‌ها و سایر وسایل نقلیه می‌شود. تخلفات پوشش یا دستکاری پلاک، شروعی برای انجام جرائم مختلف است.

سرهنگ مومنی با استناد به ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: دستکاری یا مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه جرم است و برای متخلف شش ماه تا یک سال محمومیت دارد. لذا پلیس راهور به دلیل اهمیت پلاک و برای حفظ حقوق شهروندی، نظم و آرامش در سطح معابر و کاهش تصادفات، به صورت ویژه با تخلفات پلاک برخورد می‌کند و قرارگاه ویژه کنترل و برخورد با تخلفات پلاک را تشکیل داده است؛ به این صورت که پلیس افرادی را مشخص کرده‌ که در تمام مناطق شهر تهران با تخلفات پلاک برخورد کنند.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه آمار برخورد با تخلفات پلاک در مهرماه سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد:

· اعمال قانون کل تخلفات پلاک: بیش از ۷۳ هزار فقره

· اعمال قانون تخلفات پلاک موتورسیکلت‌سواران: بیش از ۲۴ هزار فقره

· اعمال قانون تخلفات پلاک خودروها: بیش از ۴۹ هزار فقره

· اعمال قانون پوشش پلاک موتورسیکلت: بیش از ۴۱ هزار فقره

· اعمال قانون پوشش پلاک خودرو: بیش از ۲۲ هزار فقرا

همچنین بر اساس اعلام وی، رفع اثر پلاک در مهرماه بیش از ۲۲ هزار فقره بوده که در محل با تذکر پلیس، پوشش پلاک برطرف شده است.

سرهنگ مومنی همچنین آمار برخورد با تخلفات پلاک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون را به شرح زیر اعلام کرد:

· اعمال قانون کل تخلفات پلاک: بیش از ۲۷۱ هزار فقره

· اعمال قانون تخلفات پلاک موتورسیکلت‌سواران: بیش از ۱۰۸ هزار فقره

· اعمال قانون تخلفات پلاک خودرو: بیش از ۱۶۳ هزار فقره

· رفع اثر پلاک موتورسیکلت: حدود ۲۹ هزار فقره

· رفع اثر پلاک خودرو: بیش از ۶۷ هزار فقره

سرهنگ مومنی با اشاره به رویه قرارگاه کنترل تخلفات پلاک گفت: در این قرارگاه برای رانندگان متخلف کلاس آموزشی داریم، اما در بحث دستکاری و مخدوش کردن پلاک کلاس آموزشی نداریم و وسیله نقلیه سریعاً به پارکینگ منتقل و فرد متخلف با تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود. کسانی که پلاک را دستکاری می‌کنند و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، علاوه بر پرداخت تخلفات پلاک خود، باید تخلفات پلاکی را هم که دستکاری کرده‌اند پرداخت کنند.

وی آموزش ارائه‌شده به همکاران در قرارگاه برخورد با تخلفات پلاک را این‌گونه تشریح کرد:

رویت و تشخیص تخلف و انطباق آن با قوانین و مقررات

توقف خودرو به منظور احراز مشخصات و اطلاعات کامل خودرو و راننده یا مالک

ثبت مستندات تصویری از آثار ارتکاب تخلف با استفاده از تجهیزات هوشمند

ارسال مستندات به مرکز پایگاه داده تعریف‌شده با ذکر زمان، مکان و مشخصات مرتکب

رفع اثر مصادیق ارتکاب تخلف در محل و اعمال قانون راننده که در حال حاضر جریمه آن ۷۰۰ هزار تومان است

تنظیم و تکمیل صورتجلسه مربوطه توسط مأموران و برگزاری کلاس‌های بازآموزی برای متخلفان

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در صورت حضور متخلف در کلاس، در بانک اطلاعاتی طرح پلاک ثبت می‌شود و در صورت تکرار تخلف دوباره به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. اگر در کلاس آموزشی شرکت نکند، یک فرصت به راننده داده می‌شود و پیامک ارسال می‌شود که در کلاس شرکت کند؛ در صورت عدم شرکت مجدد، تشکیل پرونده داده می‌شود و علاوه بر ثبت شکایت روی پلاک وسیله نقلیه، هر زمان خدماتی از طریق پلاک دریافت کند، فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.