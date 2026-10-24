مصر: قصد حمله به یمن را نداریم

رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان مصر تأکید کرد که مجوز مربوط به اتخاذ تدابیر دفاعی برای حمایت از عربستان سعودی، با هدف انجام عملیات نظامی تهاجمی در داخل یمن صادر نشده است.

جوان آنلاین: سامح شکری، رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان مصر در اظهاراتی تلویزیونی گفت، موضع مصر «با هیچ‌گونه تجاوزی ارتباط ندارد» و اظهارات عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور کشور، در این زمینه روشن است و با سیاست دیپلماتیک مصر و دکترین نیروهای مسلح کشور همخوانی دارد.

وی تصریح کرد که مصر با انصارالله یا هیچ طرف دیگری در وضعیت جنگی قرار ندارد و قاهره برای جلوگیری از وقوع جنگ و انجام عملیات نظامی تلاش می‌کند.

او تأکید کرد که مجوز پارلمان به رئیس‌جمهور، به دفاع از عربستان سعودی و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از این کشور و صیانت از امنیت ملی عربی مربوط می‌شود.

شکری همچنین خاطرنشان کرد که امنیت ملی عربی بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر است و میان امنیت مصر و عربستان پیوندی مستحکم وجود دارد؛ موضوعی که همکاری در چارچوب یک نظام عربی یکپارچه برای مقابله با تهدیدها را ضروری می‌سازد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که السیسی خواستار اعطای مجوز از سوی پارلمان برای اتخاذ تدابیر ضروری به‌منظور حمایت نظامی از عربستان در صورت لزوم شده بود.

السیسی پیش‌تر در ۱۷ اکتبر آمادگی مصر را برای اتخاذ تدابیر لازم در راستای دفاع از عربستان، در صورت درخواست ریاض، اعلام کرده بود. او سپس در ۲۱ اکتبر توضیح داد که اقدام نظامی مصر صرفاً به دفاع از خاک و مرزهای عربستان محدود می‌شود و شامل حمله به یمن نخواهد بود.