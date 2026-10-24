فرانسه در آستانه موج تازه اعتراضات/ استقرار ۷۰ هزار نیروی پلیس و ارتش

جوان آنلاین: مقام‌های فرانسوی در آستانه دور تازه اعتراضات در روز شنبه، تدابیر امنیتی را تشدید کرده‌اند تا از تکرار ناآرامی‌های آخر هفته گذشته جلوگیری کنند.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که شمار نیروهای پلیس مستقر در خیابان‌ها ۲۰ درصد بیشتر از شنبه گذشته خواهد بود.

همچنین ارتش برای کمک به تأمین امنیت در حالت آماده‌باش قرار گرفته و نیروهایی نیز مستقر شده‌اند.

استقرار ۷۰ هزار نیروی پلیس برای سرکوب اعتراضات در فرانسه

وزارت کشور فرانسه از به‌کارگیری ۷۰ هزار نیروی پلیس، بالگردها و خودروهای زرهی برای مهار اعتراضات پیش‌رو خبر داد.

احزاب چپ و سبز فرانسه با ارائه شکایتی مشترک به شورای دولتی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر تظاهرات را غیرقانونی خواندند.

اتحادیه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی تأکید کردند که باوجود دیدار با رئیس‌جمهور، موج اعتراضات و تظاهرات خود را ادامه خواهند داد.

اقدام پیشگیرانه اصناف پاریس برای ایمن‌سازی مغازه‌ها در آستانه اعتراضات

فروشگاه‌ها و واحدهای تجاری در پایتخت فرانسه، در آستانه برگزاری تجمعات و اعتراضات پیش‌بینی‌شده برای آخر هفته، اقدامات حفاظتی ویژه‌ای را آغاز کردند.

کاسبان و صاحبان مشاغل در شهر پاریس ویترین مغازه‌ها و فروشگاه‌های خود را با تخته‌های چوبی پوشاندند.