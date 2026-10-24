محاسبات آمریکا درباره ایران اشتباه بود/ واشنگتن به اهداف جنگ افروزی خود نرسید

«عزمی بشاره» مدیرکل «مرکز عربی پژوهش و مطالعات سیاسی»، ورود آمریکا به جنگ افروزی علیه جمهوری اسلامی ایران را بر اساس محاسبات اشتباه دانست و گفت که واشنگتن خود را در بحران کنونی گرفتار کرده و به اهداف سیاسی مورد نظر این جنگ افروزی نرسیده است.

جوان آنلاین: «عزمی بشاره» مدیرکل «مرکز عربی پژوهش و مطالعات سیاسی» در گفت و گو با شبکه تلویزیونی «العربی» به ناکامی آمریکا و رژیم اسرائیل در رسیدن به اهداف جنگ افروزی علیه ایران اشاره و تصریح کرد: آمریکا با وجود حملات و ترورهایی که انجام داد، در دستیابی به اهداف سیاسی اصلی مورد نظر خود از این جنگ و در صدر آن‌ سرنگونی نظام ایران، ناکام ماند.

به گزارش ایرنا، وی به تناقض گویی مقامات آمریکایی در ارتباط با موضوع هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا از یک سو اعلام می کند که زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را برچیده است، اما از سوی دیگر، همچنان خواستار دستاوردی در این پرونده است؛ گویی مطالبات اصلی دقیقاً - هماننند پیش از جنگ- تغییر نکرده و باقی مانده است.

بشاره گفت: واشنگتن خواهان دستاوردی روشن است؛ دستاوردی که تهران علناً آن را بپذیرد و ترامپ بتواند آن را به عنوان یک پیروزی به مردم آمریکا ارائه دهد. اما در مورد ایران، موضع این کشور ریشه در بی‌اعتمادی عمیق نسبت به آمریکا دارد. این بی اعتمادی ناشی از تجربیات گذشته است؛ تجربیاتی که در آن‌ها ایران امتیازاتی داد، اما در ازای آن به آنچه وعده داده شده بود - چه در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما و چه در جریان مذاکراتی که در دوره کنونی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ انجام شد- دست نیافت.

این پژوهشگر افزود: تهران خواستار اقدامات ملموس اعتمادساز است؛ اقداماتی نظیر آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌ شده‌اش، آغاز کاهش تحریم‌ها، یا صدور مجوز برای فروش نفت توسط نفتکش‌های ایرانی. در مقابل، واشنگتن به دنبال امتیازگیری‌های مشخصی در خصوص پرونده هسته‌ای است.

برپایه این گزارش، عزمی بشاره بن‌بست کنونی را ناشی از محاسبه نادرست آمریکا به هنگام ورود به جنگ دانست؛ محاسبه‌ای که ریشه در این انتظار داشت که نظام ایران فرو خواهد پاشید؛ فرضی که خود مبتنی بر شرایط داخلی و ارزیابی‌های رژیم اسرائیل بود.

وی از ناتوانی آمریکایی‌ها در درک انسجام نظام ایران و نهادهای آن و همچنین قدرت احساسات ملی در بین ایرانیان سخن گفت و تاکید کرد که نباید با ایران همانند ساختاری برخورد کرد که می‌توان آن را به‌سادگی از بیرون سرنگون کرد.