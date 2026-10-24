تداوم نقض آتش بس غزه/ شهادت یک فلسطینی در حملات اشغالگران

جوان آنلاین: خبرگزاری شهاب گزارش داد: «ماهر الحسینی» بر اثر جراحات وارده ناشی از حملات رژیم اشغالگر در غرب خان یونس به شهادت رسید.

در همین حال، چندین غیرنظامی در پی شلیک تانک‌های اسرائیلی به دو خانه مسکونی در خیابان صلاح الدین در شرق شهر غزه مجروح شدند. همچنین این حمله موجب آتش‌سوزی در نزدیکی منطقه «السنافور» شد. در شمال نوار غزه، توپخانه اسرائیل مناطقی در شمال «بیت لاهیا» را گلوله باران کرد.

در همین حال، منطقه اطراف پل وادی غزه، در مرکز این شهر، شاهد تیراندازی شدید خودروهای نظامی اسرائیلی بود.

همزمان برخی منابع دیگر فلسطینی اعلام کردند که توپخانه رژیم صهیونیستی از شرق خان‌یونس، مناطق غربی شهر رفح در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد.

این گلوله‌ باران از ساعات صبح به صورت متناوب ادامه داشته و مناطق غرب رفح چندین بار هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفته‌اند. همزمان، تانک‌های رژیم صهیونیستی به صورت گسترده به سمت مناطق شرقی محله التفاح در شرق شهر غزه تیراندازی کردند.