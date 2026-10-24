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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی

معیشت صهیونیست‌ها زیر سایه جنگ؛ نارضایتی از کابینه نتانیاهو بالا گرفت

صهیونیست‌ها نتایج یک نظرسنجی در میان ساکنان مناطق مرزی غزه و شمال سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که پیامدهای جنگ، نارضایتی از عملکرد کابینه بنیامین نتانیاهو و افزایش هزینه‌های زندگی به عوامل تعیین‌کننده در انتخابات آینده رژیم صهیونیستی تبدیل شده‌است.

جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی مؤسسه «دیالوگ» که به سفارش روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» انجام شده است، تصویری از نارضایتی بخش قابل‌توجهی از ساکنان مناطق مرزی از عملکرد کابینه بنیامین نتانیاهو در جنگ و روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده ارائه می‌دهد. نتایج این نظرسنجی در کنار بحران معیشتی و مطالبه پاسخگویی درباره شکست امنیتی، می‌تواند بر معادلات سیاسی اسرائیل اثر بگذارد.

بر اساس این نظرسنجی حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند جنگ بر تصمیم انتخاباتی آنها تأثیر خواهد گذاشت و ۴۸ درصد نیز این تأثیر را بسیار مهم ارزیابی کرده‌اند.

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد، ۴۸ درصد پاسخ‌دهندگان از عملکرد نتانیاهو در جنگ غزه ناراضی هستند و تنها ۳۱ درصد ارزیابی مثبتی ارائه کرده‌اند. این انتقادها حتی در میان هواداران احزاب ائتلاف حاکم نیز مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که تنها ۳۰ درصد از حامیان حزب لیکود و ۹ درصد از هواداران حزب راست افراطی «عوتسما یهودیت» از عملکرد نتانیاهو رضایت دارند.

در کنار پیامدهای امنیتی جنگ، فشارهای اقتصادی همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افکار عمومی رژیم صهیونیستی است. ۳۲ درصد پاسخ‌دهندگان، هزینه‌های زندگی و ۳۱ درصد وضعیت امنیتی را مهم‌ترین مسئله انتخاباتی خود دانسته‌اند. همچنین ۱۷ درصد خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق درباره شکست امنیتی اسرائیل در هفتم اکتبر (طوفان الاقصی) شده‌اند و ۱۳ درصد برابری در قانون سربازی و پایان معافیت یهودیان حریدی را در اولویت قرار داده‌اند.

در زمینه بازسازی مناطق جنگ‌زده و حمایت از ساکنان آسیب‌دیده نیز نتایج نشان‌دهنده نارضایتی قابل‌توجه است. تنها ۳۴ درصد از پاسخ‌دهندگان از کمک‌های کابینه در دوران جنگ رضایت داشته‌اند.

عملکرد کابینه در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی نیز با انتقاد جدی مواجه شده است. ۵۴ درصد شرکت‌کنندگان منتقد دیپلماسی عمومی و نوع پیام‌رسانی بین‌المللی کابینه بودند و تنها ۲۳ درصد ارزیابی مثبتی از آن داشته‌اند.

در میان رأی‌دهندگان مردد، نگرانی اقتصادی برجسته‌تر است؛ به‌طوری‌که ۵۰ درصد آنها هزینه‌های زندگی را مهم‌ترین عامل مؤثر بر رأی خود معرفی کرده‌اند. هم‌زمان، ۷۴ درصد این گروه از ناکامی رژیم صهیونیستی در مدیریت حمله هفتم اکتبر ناراضی بوده‌اند.

یافته‌ها همچنین از شکاف عمیق سیاسی در ارزیابی عملکرد کابینه حکایت دارد. در حالی که ۷۸ درصد هواداران لیکود از مدیریت جنگ رضایت داشته‌اند، ۸۷ درصد حامیان حزب دموکرات به رهبری یائیر گولان اعلام کرده‌اند که به‌هیچ‌وجه از این عملکرد رضایت ندارند. زنان نیز انتقاد بیشتری از کابینه داشته‌اند؛ ۵۷ درصد آنان همچنان نسبت به شکست امنیتی اسرائیل در هفتم اکتبر ابراز نارضایتی کرده‌اند.

برچسب ها: صهیونیست ها ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
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