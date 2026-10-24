امروز آخرین مهلت انصراف از پذیرش آزمون دستیاری پزشکی

جوان آنلاین: پذیرفته‌شدگان پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی، تا ساعت ۱۴ روز شنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند انصراف قطعی خود را در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت کنند.

بر اساس نامه شماره ۵۰۱/۲۵۵۷/د مورخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، انصراف قطعی از پذیرش در آزمون مذکور در مهلت تعیین‌شده، یعنی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام رسمی نتایج نهایی، موجب محرومیت از شرکت در آزمون سال آینده نخواهد شد.

داوطلبانی که قصد انصراف از رشته‌محل پذیرفته‌شده خود را دارند، موظف‌اند تا ساعت ۱۴ روز شنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با مراجعه به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، نسبت به تکمیل و ثبت فرم اعلام انصراف اقدام کنند.

همچنین داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران یا سهمیه استعداد درخشان ۴۰ امتیازی پذیرفته شده‌اند، مطابق قوانین و مقررات مربوط، پس از انصراف امکان استفاده مجدد از سهمیه یا امتیاز مذکور را نخواهند داشت.