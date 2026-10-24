ارتش آمریکا ورود خودروهای چینی به پایگاه‌های نظامی خود در ژاپن را به دلیل نگرانی‌های امنیتی ممنوع کرد.

جوان آنلاین: روزنامه تلگراف گزارش داد ارتش آمریکا به دلیل نگرانی‌های امنیتی و احتمال جمع‌آوری اطلاعات، ورود خودروهای ساخت شرکت چینی بی‌وای‌دی را از روز دوشنبه به پایگاه هوایی کادنا در جزیره اوکیناوا ژاپن ممنوع می‌کند.

این ممنوعیت شامل خودروهای شخصی کارکنان نظامی، پیمانکاران، تاکسی‌ها و خودروهای حمل کالا نیز می‌شود و احتمال دارد به دیگر پایگاه‌های آمریکا در ژاپن و کره جنوبی گسترش یابد.

مقام‌های آمریکایی نگران‌اند دوربین‌ها، حسگرها و قابلیت انتقال لحظه‌ای داده در خودروهای متصل چینی، اطلاعات حساس درباره محیط اطراف و تأسیسات نظامی را جمع‌آوری و منتقل کنند.

اوایل سال جاری میلادی نیز لهستان ورود خودروهای ساخت چین به پایگاه‌های نظامی خود را ممنوع کرد.

دولت لهستان نگران است که حسگرهای موجود در این خودروها برای جاسوسی از داده‌های حساس مورد استفاده قرار گیرند. بر اساس اعلام دولت لهستان این اقدام با هدف افزایش امنیت زیرساخت‌های نظامی انجام شده و مطابق با استانداردهای سایر اعضای ناتو است.

بر اساس این گزارش اتصال تلفن‌های نظامی به سیستم‌های اطلاعاتی-سرگرمی خودروهای چینی، مثلاً از طریق بلوتوث، نیز ممنوع است. این اقدام برای جلوگیری از رهگیری اطلاعات محرمانه در نظر گرفته شده است.

اخیرا خودروهای مدرن، به ویژه خودروهای چینی، به طور فزاینده‌ای به تجهیزات الکترونیکی نظارتی مجهز شده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور فدرال آلمان هم اظهار داشته که خطرات احتمالی ناشی از خودروهای چینی باید به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و سهم رو به رشد آنها در بازار، به دقت رصد شود.