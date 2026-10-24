کیم جونگ اون، رئیس کره شمالی، از طریق یک پل تازه‌افتتاح‌شده وارد چین شد.

جوان آنلاین: کیم جونگ اون رئیس کره شمالی، روز شنبه از طریق پل تازه‌افتتاح‌شده رودخانه آم‌نوک وارد شهر مرزی داندونگ در استان لیائونینگ واقع در شمال شرقی چین شد.

این پل چهاربانده به طول ۳۰۲۶ متر، شهر داندونگ چین را به شهر مرزی سینویجو در کره شمالی متصل می‌کند و پس از ۱۲ سال تأخیر، سرانجام در ماه جاری میلادی افتتاح شد.

چین برای ساخت این پل حدود ۳۱۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده بود، اما تکمیل نشدن جاده‌های دسترسی و تأسیسات گمرکی در سمت کره شمالی، بهره‌برداری از آن را به تأخیر انداخته بود.

این پل هفته گذشته طی مراسمی مشترک رسماً افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

این شاهراه مرزی نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری و ارتباطات مردمی دو کشور ایفا خواهد کرد. پیش از این، حمل‌ونقل جاده‌ای میان دو کشور از طریق پل قدیمی «دوستی» انجام می‌شد که تنها گنجایش عبور یک‌طرفه کامیون‌های زیر ۲۰ تن را داشت.

رودخانه یالو مرز طبیعی میان چین و کره شمالی را تشکیل می‌دهد و شهر داندونگ در استان لیائونینگ چین، مهم‌ترین گذرگاه تجاری میان دو کشور محسوب می‌شود. ساخت پل جدید سال‌ها پیش آغاز شده بود و کارشناسان معتقدند افتتاح این پل می‌تواند فصل تازه‌ای در روابط اقتصادی و مرزی دو کشور رقم بزند.