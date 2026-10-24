کد خبر: 1386426
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

احتمال برگزاری ۷۰۰ تجمع اعتراضی در سراسر فرانسه

فرانسه شبکه المیادین به احتمال برگزاری دست کم ۷۰۰ تجمع اعتراض آمیز در فرانسه طی امروز اشاره کرد.

جوان آنلاین: خبرنگار اعزامی شبکه المیادین گزارش داد که پیش بینی می شود بیش از ۷۰۰ تجمع اعتراض آمیز در سراسر فرانسه در سایه ممنوعیت برگزاری این تجمعات در لیون، مارسی و مراکز شهرهای بزرگ، برگزار شود.

به گزارش مهر، دولت فرانسه در آستانه اعتراضات امروز شنبه در این کشور دست کم ۷۰ هزار نیروی پلیس را در سراسر پاریس و دیگر شهرها مستقر کرد.

بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس و ژاندارمری فرانسه به همراه تجهیزات نظامی خود، خودروهای زرهی، شلنگ های آب و بالگردها منتظر استقبال از معترضان هستند. مقامات فرانسوی تصمیم گرفته اند موزه لوور پاریس و تعدادی دیگر از موزه های بزرگ را برای محافظت از آنها در برابر معترضان ببندند.

دولت این کشور پیشتر از افزایش ۲۰ درصدی استفاده از نیروهای امنیتی و تشدید تدابیر خاص در این خصوص خبر داده بود.

اداره کل پلیس ملی فرانسه از کارآموزان داوطلبی که به پایان دوره آموزشی خود نزدیک شده‌اند، خواسته است برای تقویت مأموریت نیروهای امنیتی مشارکت کنند. به ادعای این اداره افراد مذکور در حفاظت از ساختمان‌ها و امور اداری فعالیت خواهند کرد و در کنترل مستقیم جمعیت به کار گرفته نمی‌شوند. نیروهای نظامی، یگان‌های ویژه و پلیس ضدشورش نیز در آماده‌باش خواهند بود.

برچسب ها: دولت فرانسه ، موج اعتراضات ، پلیس فرانسه
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