کد خبر: 1386422
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۳
سیاست » اخبار کلی
قالیباف:

زبان فارسی نقش انکارناپذیری در پاسداری از تمامیت ارضی ایران دارد

قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: زبان فارسی که میراث مشترک نسل های ایرانی و حامل حافظه تاریخی فرهنگ و تجربه زیستی این ملت است، نقشی انکارناپذیر در تقویت همبستگی ملی و پاسداری از تمامیت ارضی ایران داشته و دارد.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف روز شنبه در پیامی به شانزدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی،پدر نثر فارسی که توسط محمدرضا ثانی نماینده مردم شهرستان های غرب خراسان رضوی قرائت شد، آورده است: زبان فارسی نقشی انکارناپذیر در پاسداری از تمامیت ارضی ایران داشته است چرا که پاسداری از مرزهای یک سرزمین در کنار اقتدار و اراده ملی به صیانت از پیوندهای فرهنگی و هویتی مردمان آن نیز وابسته است.

به گزارش ایرنا، وی در این پیام اشاره کرده است: زبان فارسی فراتر از ابزار گفت و گو و نوشتار، یکی از بنیادی ترین ارکان هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران و از پیوندهای استواری است که اقوام گوناگون این سرزمین را در طول قرن ها به یکدیگر متصل کرده است.

رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرده است: رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه ای همواره بر اهمیت زبان فارسی و ضرورت صیانت از ظرفیت های بی بدیل آن تاکید داشتند و تقویت این زبان را از الزامات پیشرفت فرهنگی و تمدنی کشور می دانستند.

قالیباف در این پیام آورده است: تاکید رهبر شهید بر پاسداشت زبان فارسی، یادآور این حقیقت است که زبان تنها میراثی به جا مانده از گذشتگان نیست، بلکه سرمایه زنده و مسئولیتی تاریخی در برابر نسل های آینده است. سرمایه ای که بی توجهی به آن می تواند پیوندهای هویتی جامعه را تضعیف کند و اهتمام ما آن زمینه ساز بالندگی فرهنگ و استحکام وحدت ملی خواهد بود.

قالیباف افزوده است: امروز در روزگاری که زبان فارسی در معرض دگرگونی های شتابان و آسیب های ناشی از کم توجهی به ظرفیت های آن قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به تلاش آگاهانه و مستمر برای حفظ تقویت و گسترش این میراث گرانبها نیازمندیم.

وی در ادامه پیام آورده است: برگزاری همایش هایی چون بزرگداشت ابوالفضل بیهقی تاریخ نگار و نثرپرداز برجسته ایران، فرصتی ارزشمند برای بازشناسی توانایی های زبان فارسی، تعمیق شناخت ما از میراث مکتوب این سرزمین و پیوند دادن پژوهش های ادبی با مسئولیت امروز جامعه در قبال زبان ملی است.

رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بیهقی و میراث ماندگار او نشان می دهند که زبان فارسی چه ظرفیت شگرفی برای روایت تاریخ، ثبت تجربه های انسانی و انتقال اندیشه به نسل های آینده دارد.

قالیباف در پایان با تقدیر از برگزارکنندگان، استادان و پژوهشگران این رویداد علمی و فرهنگی خاطرنشان کرده است: امیدواریم این همایش با بهره گیری از دانش و پژوهش استادان و فرهیختگان گامی موثر در مسیر پاسداشت زبان فارسی و تقویت جایگاه آن در حیات فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز باشد.

به گزارش ایرنا، ابوالفضل بیهقی، تاریخ‌نگار قرن پنجم هجری قمری و نگارنده کتاب تاریخ بیهقی از مورخان دوره غزنوی است که سال ۳۸۵ قمری در قریه حارث آباد بیهق (سبزوار) متولد شد.

وی بعد از کسب فضایل به دیوان رسایل محمودی راه یافت و در خدمت خواجه بونصر مشکان به کار پرداخت و در خدمت سلاطین غزنوی به سر برد.

بسیاری از مورخان بر این عقیده اند که تاریخ بیهقی، دوره حکومت غزنویان را دربر می‌گیرد اما از متن کتاب مشخص می‌شود که بیهقی بازگویی وقایع را از سال ۴۰۹ آغاز کرده و تا کمی پیش از مرگش، حدود سال ۴۷۰ هجری قمری ادامه داده است.

برچسب ها: قالیباف ، زبان فارسی ، زبان فارسی و هویت ملی
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