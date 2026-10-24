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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تأکید مصر بر پاپان دادن به بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکا

بدر وزیر خارجه مصر خواستار جلوگیری از بروز مجدد درگیری‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده و همچنین پایان دادن به بن‌بست در مذاکرات میان دو طرف شد.

جوان آنلاین: بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر با محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان و اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس در حاشیه نشست‌های وزارتی چهارجانبه در استانبول دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش رأی الیوم، عبدالعاطی در دیدار با وزیر امور خارجه پاکستان درباره تحولات منطقه‌ای و تلاش‌ها برای مهار تنش‌ها و بازگرداندن آرامش گفت‌وگو کرد.

وی بر ضرورت جلوگیری از بروز مجدد درگیری‌های نظامی و تلاش برای شکستن بن‌بست کنونی در مذاکرات میان ایالات متحده و ایران با هدف هموار کردن مسیر برای ازسرگیری گفت‌وگوها و دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک پایدار تأکید کرد.

دو طرف درباره تلاش‌ها و پیشنهادهای در دست بررسی برای مهار تنش صحبت کردند.

آن‌ها بر لزوم بازگشت به گفت‌وگو و ازسرگیری روند دیپلماتیک و مذاکراتی میان واشنگتن و تهران و پایان دادن به بحران و کاهش پیامدهای آن برای کشورهای منطقه تأکید کردند.

عبدالعاطی ضمن قدردانی از تلاش‌های میانجی‌گرانه طرف‌های ذیربط از جمله پاکستان و قطر بر حمایت مصر از ابتکاراتی که با هدف کاهش تنش صورت می‌گیرند، تأکید کرد.

عبدالعاطی بر ضرورت تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تنش‌ها در یمن و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها و حفظ امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای عربی تأکید کرد.

وزرای خارجه مصر و انگلیس بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی‌ها در راستای کاهش تنش‌ها و اولویت دادن به راهکارهای دیپلماتیک درباره حل تنش میان ایران و آمریکا تأکید کردند.

از سوی دیگر نادر زکی، سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در مصاحبه با الشرق گفت: منطقه در آستانه تشدید تنش است. تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای در جریان است تا از وقوع چنین تشدیدی جلوگیری شود. ما خواهان ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر تأکید کرد: امنیت دریای سرخ مسئله‌ای مربوط به امنیت ملی مصر است. دریای سرخ و تنگه باب ‌المندب از اهمیتی حیاتی در سطح جهانی برخوردار هستند چرا که بخشی از یک کریدور دریایی را تشکیل می‌دهند که بخش قابل ‌توجهی از تجارت بین‌المللی در مسیر خود به سمت کانال سوئز از آن عبور می‌کند.

وی گفت: ما همواره بر ضرورت کاهش تنش و بهره‌گیری کامل از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک تأکید داریم. هیچ جایگزینی برای این رویکردها وجود ندارد. برای تحقق این امر باید ارتباط مستمری با تمامی بازیگران کلیدی منطقه را حفظ کنیم.

وی در ادامه گفت: ما کانال ارتباطی خود را با طرف ایرانی باز نگه داشته‌ایم. مسئله آزادی کشتیرانی از اهمیتی حیاتی برخوردار است. ضروری است که عبور و مرور از تنگه هرمز بدون هیچ ‌گونه مانعی تداوم یابد.

وی تأکید کرد: امنیت خلیج فارس از همان روز نخست مسئله‌ای بنیادین بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در خصوص مسئله فلسطین تصریح کرد: این موضوع همچنان آرمان اصلی و محوری ملت‌های عرب است. بدون دستیابی به راه‌حلی عادلانه برای این مسئله نه صلح و نه ثبات محقق نخواهد شد.

برچسب ها: وزیر خارجه مصر ، مذاکرات ایران و آمریکا ، درگیری نظامی
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