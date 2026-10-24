حمله روسیه به تأسیسات تولید شهپاد در بندر چرنومورسک اوکراین

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور یک کارگاه تولید شناورهای بدون‌سرنشین اوکراین را در بندر چرنومورسک در ساحل دریای سیاه هدف قرار داده‌اند.

به گزارش مهر، وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد یک کشتی باری حامل محموله‌هایی برای تأمین نیازهای نیروهای مسلح اوکراین که عازم بندر اودسا بود نیز منهدم شده است.

روسیه و اوکراین از زمان آغاز جنگ در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) بارها مواضع نظامی، زیرساخت‌های لجستیکی و تأسیسات مرتبط با پشتیبانی نیروهای طرف مقابل را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده‌اند. بنادر ساحل دریای سیاه اوکراین، از جمله اودسا و چرنومورسک به دلیل نقش آنها در حمل‌ونقل دریایی و پشتیبانی لجستیکی، در جریان جنگ اهمیت راهبردی داشته‌اند.