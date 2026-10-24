تشکیل قرارگاه ویژه برخورد با تخلفات پلاک در پایتخت

جوان آنلاین: سرهنگ احسان مومنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به تشدید برخورد با تخلفات پلاک در پایتخت اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۲۷۱ هزار فقره تخلف پلاک در تهران اعمال قانون شده که از این تعداد، بیش از ۱۰۸ هزار فقره مربوط به موتورسیکلت‌ها و بیش از ۱۶۳ هزار فقره مربوط به خودروها بوده است.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه در مهرماه امسال نیز بیش از ۷۳ هزار فقره تخلف پلاک اعمال قانون شده است، افزود: از این تعداد، بیش از ۲۴ هزار فقره مربوط به موتورسیکلت‌سواران و بیش از ۴۹ هزار فقره مربوط به خودروها بوده است.

مومنی با تأکید بر اهمیت پلاک در شناسایی وسایل نقلیه و پیگیری تخلفات رانندگی گفت: پلاک وسیله نقلیه علاوه بر شناسایی مالک و ثبت تخلفات، نقش مهمی در کشف جرائم، برقراری نظم و ارتقای امنیت معابر دارد؛ ازاین‌رو، دستکاری، مخدوش کردن یا پوشاندن پلاک صرفاً یک تخلف راهنمایی و رانندگی نیست و می‌تواند زمینه‌ساز ارتکاب جرائم دیگر شود.

تشکیل قرارگاه ویژه برخورد با تخلفات پلاک

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از تشکیل قرارگاه ویژه کنترل و برخورد با تخلفات پلاک در پایتخت خبر داد و تصریح کرد: نیروهای مشخصی در مناطق مختلف شهر تهران مستقر شده‌اند تا تخلفات پلاک را شناسایی و با متخلفان برخورد کنند.

وی با اشاره به آمار رفع اثر از پوشش پلاک‌ها در مهرماه اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۲۲ هزار مورد رفع اثر پلاک در محل انجام شده و پوشش پلاک با تذکر مأموران پلیس برطرف شده است.

به گفته مومنی، از ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود ۲۹ هزار مورد رفع اثر پلاک موتورسیکلت و بیش از ۶۷ هزار مورد رفع اثر پلاک خودرو ثبت شده است.

دستکاری پلاک؛ جرم و مشمول پیگیری قضایی

مومنی با استناد به ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی تأکید کرد: دستکاری یا مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه جرم محسوب می‌شود و مرتکبان، علاوه بر اعمال قانون، با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. در این موارد، وسیله نقلیه نیز به پارکینگ منتقل خواهد شد.

وی افزود: در چارچوب طرح برخورد با تخلفات پلاک، مأموران پس از مشاهده تخلف، مشخصات خودرو و راننده را بررسی و مستندات تصویری را ثبت می‌کنند. این مستندات با ذکر زمان، مکان و مشخصات فرد متخلف در سامانه مربوط ثبت می‌شود و اقدامات قانونی لازم صورت می‌گیرد.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به جریمه نقدی این تخلف گفت: در حال حاضر، مبلغ جریمه پوشش پلاک ۷۰۰ هزار تومان است؛ با این حال، در موارد دستکاری و مخدوش کردن پلاک، موضوع علاوه بر جریمه، از طریق مراجع قضایی نیز پیگیری می‌شود.

معرفی متخلفان به مراجع قضایی در صورت تکرار تخلف

مومنی با اشاره به برنامه‌های آموزشی این قرارگاه بیان کرد: برای برخی از متخلفان کلاس‌های آموزشی و بازآموزی در نظر گرفته شده است و حضور آنان در این کلاس‌ها در بانک اطلاعاتی طرح ثبت می‌شود. در صورت تکرار تخلف، فرد متخلف مجدداً به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت عدم حضور راننده در کلاس آموزشی، ابتدا پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود و در صورت تداوم بی‌توجهی، پرونده تشکیل خواهد شد. همچنین در صورت دستکاری یا مخدوش کردن پلاک، برخورد قضایی مطابق مقررات انجام می‌شود.

درخواست پلیس از شهروندان برای گزارش تخلفات پلاک

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این طرح، کاهش تخلفات پلاک، پیشگیری از تخلفات حادثه‌ساز و ارتقای نظم و امنیت ترافیکی در معابر پایتخت است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات پلاک، موضوع را از طریق سامانه «پلیس من» یا تماس با شماره ۱۱۰ و ارائه تصاویر و مستندات گزارش کنند.