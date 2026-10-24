سریع : عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۴ بار یمن را بمباران کرد

جوان آنلاین: وی افزود که این حملات مناطق و اهداف غیرنظامی در صنعا و استان‌های جوف، تعز، صعده، مأرب، حجه، لحج، عمران و اِب را هدف قرار داده و به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده است.

به گزارش ایرنا، سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که این حملات با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» انجام شده که از پایگاه‌های عربستان در خمیس مشیط به پرواز درآمدند و حملات موشکی نیز از نجران صورت گرفته است.

به گفته وی، مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به ۳ هزار و ۲۴ مورد رسیده است.