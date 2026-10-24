چین با رقابت تسلیحاتی در فضا مخالفت کرد

چین روز جمعه با انتشار سندی موضع رسمی خود درباره «حاکمیت در فضا» را اعلام و بر مخالفت خود با تسلیحاتی کردن ماورای جو و رقابت تسلیحاتی در فضا تاکید کرد.

جوان آنلاین: بر اساس این سند که توسط وزارت خارجه چین منتشر شد، پکن با تسلیحاتی کردن و نظامی‌گری در ماورای جو و از استفاده از آن برای انجام «فعالیت‌هایی که به حاکمیت، امنیت و توسعه منافع سایر کشورها ضرر می‌رساند» مخالف است.

به گزارش ایرنا، در این سند آمده است که چین با سیاست‌های نظامی تهاجمی در فضا مخالف است و خواستار «به‌کارگیری تمام تلاش‌های ممکن برای جلوگیری از وقوع مسابقه تسلیحاتی در فضا» است.

این سند می‌افزاید: خطر بروز مسابقه تسلیحاتی در فضا و گرایش به سمت تبدیل آن به میدان نبرد، به بزرگ‌ترین تهدیدها و چالش‌ها برای امنیت فضایی تبدیل شده‌اند.

سند مذکور همچنین خواستار قانونمند کردن فعالیت‌های تجاری در فضا شده و بیان می‌کند که چین از «توسعه اقتصاد فضایی» حمایت می‌کند.

از سوی دیگر، وانگ یی وزیر خارجه چین روز جمعه در مراسم افتتاحیه «مجمع حکمرانی جهانی» این کشور در «شیونگ‌آن»، خواستار تقویت حکمرانی بر اعماق دریاها، مناطق قطبی و ماورای جو شد.

وانگ همچنین اظهار کرد که هوش مصنوعی باید تحت کنترل انسان باقی بماند و در جهت منافع بشریت به کار گرفته شود.

وانگ با بیان اینکه ظهور «جنوب جهانی» مهم‌ترین تحولی است که جهان از زمان جنگ جهانی دوم به خود دیده است، خواستار حضور و مشارکت پررنگ‌تر کشورهای جنوب جهانی در امور بین‌المللی شد.

وی بار دیگر تاکید کرد که نظام تجاری چندجانبه باید حفظ و حراست شود.

«مجمع حکمرانی جهانی» که برگزاری آن سه روز طول می‌کشد، سال گذشته توسط شی جینپینگ رئیس جمهور چین پایه‌گذاری شد. این مجمع بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک پکن در راستای ترویج چندجانبه‌گرایی و ایجاد یک نظام حکمرانی جهانی اصلاح‌شده و عادلانه‌تر است.