رهبر کره شمالی : برای توسعه نظامی متناسب با عصر جدید باید آمادگی داشته باشیم

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان نشست دو روزه فرماندهان گروهان‌های ارتش در پیونگ‌یانگ خواستار انقلاب نظامی و تبدیل گروهان‌های ارتش به واحدهای رزمی نخبه و خودکفا شد.

جوان آنلاین: کیم در سخنرانی خود در کنفرانس فرماندهان گروهان‌های ارتش کره شمالی که در روزهای ۲۲ و ۲۳ اکتبر (۳۰ مهر و اول آبان) برگزار شد، از تمامی گروهان‌ها خواست آمادگی کامل داشته باشند تا از این طریق «هدف توسعه نظامی متناسب با عصر جدید» محقق شود.

به گزارش ایرنا، کیم گفت: بیایید قدرتمندترین ارتش را بسازیم و روند انقلاب نظامی مختص به خودمان را شتاب بخشیم.

این کنفرانس نخستین گردهمایی در سطح کل ارتش از زمان برگزاری نهمین کنگره حزب حاکم در ماه فوریه به شمار می‌رود.

کیم در جریان نهمین کنگره حزب حاکم کره شمالی در ماه فوریه ضمن تاکید مجدد بر تلاش‌ها برای توسعه تسلیحات هسته‌ای و موشکی، خواستار تقویت نیروهای مسلح متعارف شد.

این در حالی است که کیم یو جونگ خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پنجشنبه اعلام کرد که پیونگ یانگ نیروهای نظامی خود را در امتداد مرز با کره جنوبی به حالت آماده‌باش کامل درخواهد آورد.

تنش‌های تازه میان دو کره پس از انفجار مین‌های زمینی در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) داخل منطقه غیرنظامی‌شده آغاز شد؛ حادثه‌ای که به زخمی شدن سه سرباز کره جنوبی انجامید.

سئول و فرماندهی سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که مین‌های ضدنفر کارگذاشته‌شده از سوی پیونگ‌یانگ، در نقض توافق آتش‌بس، عامل این حادثه بوده‌اند اما کره شمالی هرگونه دخالت در انفجار را به‌طور قاطع رد کرده است.