حزب الله لبنان حمله به یک کلیسا در اردن را محکوم کرد

حزب الله لبنان حمله به کلیسایی در جنوب اردن را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی تروریستی برشمرد.

جوان آنلاین: «الحاج محمد الخنسا»، مسئول روابط مسیحیان حزب‌الله، اظهار داشت: ما حمله تروریستی به یک کلیسا در استان «کرک» اردن را که منجر به کشته و زخمی شدن چند نفر شد، به شدت محکوم می‌کنیم.

الخنسا گفت: این جنایت فجیع علیه بشریت و نقض حرمت اماکن عبادی ، در چارچوب تروریسم مداومی است که سال‌هاست در منطقه ما کشتار و جنایت به بار آورده است و هدف از آن ایجاد اختلاف و هدف قرار دادن تنوع مذهبی و فرهنگی است که مشخصه منطقه ماست.

وی افزود: ضمن محکوم کردن این حمله جنایتکارانه، عمیق‌ترین تسلیت‌ها و همدردی‌های خود را به مردم برادر اردن و خانواده‌های قربانیان ابراز می‌کنیم و از خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت داریم.

گفتنی است که روز گذشته (جمعه) حمله مسلحانه به یک مراسم تشییع در کلیسای روستای حمود در استان کرک در جنوب اردن هفت کشته و ۱۰ زخمی برجای گذاشت. براساس اعلام رسانه‌های اردنی، دو فرد مسلح با پیاده شدن از یک خودرو، حاضران در این مراسم را به گلوله بستند.