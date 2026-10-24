جوان آنلاین: جنگنده های عربستان سعودی شرق صعده در شمال یمن را ۵ نوبت بمباران کرده و سه مرتبه منطقه سحار در غرب این استان را هدف قرار دادند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، در جریان حمله عربستان سعودی علیه مرکز نگه داری مهاجران در استان صعده دست کم هفت مهاجر آفریقایی زخمی شدند.

همچنین گزارش شده که جنگنده های سعودی طی ساعات گذشته مناطق مرزی کتاف و البقع در شرق استان صعده را بمباران کردند.

منطقه ساحلی المخا در غرب استان تعز نیز هدف سه حمله جنگنده های سعودی قرار گرفت.

پیشتر سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که رژیم سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۴ حمله هوایی و موشکی را علیه اماکن غیرنظامی در صنعا، تعز، لحج، صعده، حجه، الحدیده، عمران و الجوف انجام داده است.