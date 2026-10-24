روسیه و اوکراین ۲۷۰ اسیر جنگی از هر طرف را مبادله کردند

وزارت دفاع روسیه از تبادل اسرا با اوکراین طبق فرمول "۲۷۰ در ازای ۲۷۰" خبر داد و اسرای روس به مسکو منتقل شدند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه عصر روز جمعه اعلام کرد که ۲۷۰ نظامی روس از اسارت در اوکراین آزاد شدند و در مقابل، ۲۷۰ اسیر جنگی از نیروهای مسلح اوکراین نیز به کشور خود بازگشتند. بدین ترتیب، تبادل اسرا بین دو کشور بر اساس فرمول "۲۷۰ در ازای ۲۷۰" انجام شد.

نظامیان آزاد شده روس ابتدا به خاک بلاروس منتقل شده و در آنجا کمک‌های اولیه پزشکی و روان‌شناختی لازم را دریافت کردند و پس از آن به روسیه منتقل شدند.

بعد از آن اعلام شد که شب گذشته دو فروند هواپیمای ترابری ایل-۷۶ وزارت دفاع روسیه حامل نظامیان روسی که در چارچوب تبادل اسرا با طرف اوکراینی آزاد شده‌اند، در منطقه مسکو فرود آمدند.

یانا لانتراتووا، کمیسر حقوق بشر روسیه نزد دفتر ریاست جمهوری روسیه یادآور شد که این نظامیان ادامه درمان خود را در مراکز پزشکی وزارت دفاع به روسیه انجام خواهند داد.

این مقام روس چند روز قبل اعلام کرده بود که تلاش‌ها برای یافتن نظامیان روسی که در اوکراین در اسارت موسوم به «اسارت پنهان» به سر می‌برند، ادامه دارد. به گفته وی، نام خانوادگی این نظامیان مشخص است و اطلاعات مربوط به آنها در اختیار طرف اوکراینی قرار می‌گیرد. طرف روسی نیز خواستار بررسی تک‌تک این موارد است.

کمیسر حقوق بشر روسیه پیش از این اعلام کرده بود که مذاکرات مسکو و کی‌یف از طریق کانال‌های موجود برای انجام دور جدید تبادل اسرای جنگی به‌طور فعال ادامه دارد.