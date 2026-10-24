\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u00a0\u06a9\u0627\u0638\u0645 \u062c\u0644\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u0627\u062c\u0644\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0635\u0627\u062f\u0631\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u06af\u0627\u0632 \u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f5 \u0622\u0628\u0627\u0646 (\u06f2\u06f7 \u0627\u06a9\u062a\u0628\u0631) \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f\u060c \u0628\u0647 \u0645\u0633\u06a9\u0648 \u0633\u0641\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0631\u06cc\u0632\u06cc \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0641\u0631 \u0647\u0633\u062a\u06cc\u0645.