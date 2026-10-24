رزمندگان ایران با دعای حضرت زهرا (س) بر دشمن متجاوز پیروز شدند

رئیس قوه قضائیه در پیامی به مناسبت ایام فاطمیه تأکید کرد: ما هر چه داریم از حضرت زهرا (س) داریم و رزمندگان ما در سه جنگ تحمیلی به برکت نصرت الهی و دعاهای آن حضرت بر دشمن متجاوز پیروز شدند.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در ایام فاطمیه و شهادت زهرای اطهر، صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها) یاد فرزند بزرگوار ایشان، امام شهیدمان را گرامی می‌داریم.

وی افزود: امام شهیدمان از بزرگ برپاکنندگان عزای مادرش زهرای اطهر (س) بودند. برپایی عزای فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) که در سوگش کائنات به لرزه درمی‌آید، تجلی عینی وفاداری به خط ولایت و استوار ایستادن بر محور حق و باطل است. ما در عزای زهرای اطهر، با ولایت تجدید عهد می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما هر چه داریم از حضرت زهرا (س) داریم. اگر رزمندگان‌مان طی سه جنگ تحمیلی بر دشمن متجاوز فائق آمدند، به برکت نصرت الهی بواسطه دعاهای حضرت زهرا (س) بود. خداوند به برکت وجود دُردانه خلقت حضرت زهرای اطهر (س) نصرتش را بر ملت ایران و همه ملل مقاومت، مستدام دارد.