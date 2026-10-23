کد خبر: 1386346
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
سیدعبدالله متولیان

نظم آینده با نقشه راه امروز شکل می‌گیرد

1 در میانه رویارویی جنگ ترکیبی با ائتلاف بزرگ غربی- صهیونی- وهابی و در فضای رقابت‌های فزاینده منطقه‌ای، پرسش حیاتی و سرنوشت‌ساز برای جمهوری اسلامی ایران این است که آیا هم‌زمان با دفاع از کشور، برای جایگاه خود در نظم آینده منطقه و جهان نیز طراحی می‌کند، یا قرار است پس از جنگ با نظم و قواعدی مواجه شود که دیگران شکل داده‌اند.

در میانه رویارویی جنگ ترکیبی با ائتلاف بزرگ غربی- صهیونی- وهابی و در فضای رقابت‌های فزاینده منطقه‌ای، پرسش حیاتی و سرنوشت‌ساز برای جمهوری اسلامی ایران این است که آیا هم‌زمان با دفاع از کشور، برای جایگاه خود در نظم آینده منطقه و جهان نیز طراحی می‌کند، یا قرار است پس از جنگ با نظم و قواعدی مواجه شود که دیگران شکل داده‌اند.
۱- جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته ظرفیت‌های مهمی در عرصه دفاعی، سیاسی و منطقه‌ای ایجاد کرده است. با این حال، داشتن قدرت و توان اثرگذاری با برخورداری از طرحی منسجم برای شکل‌دادن به نظم آینده دو موضوع متفاوت است. مسئله راهبردی امروز ارزیابی این مسئله است که آیا این ظرفیت‌ها به اندازه کافی در خدمت ساختن ترتیباتی پایدار برای امنیت ملی و محیط پیرامونی در نظم جدید جهانی قرار گرفته‌اند؟ ظرفیت تاریخی و تمدنی ایران اسلامی، هنگامی می‌تواند به عاملی ماندگار در معادلات منطقه‌ای تبدیل شود که میان قدرت بازدارندگی، مشروعیت اجتماعی، ابتکار سیاسی و توان همکاری با دیگر جوامع مسلمان پیوند برقرار کند. 
۲- جنگ جاری، فارغ از نتیجه نهایی آن، بر محاسبات امنیتی دولت‌های منطقه و مناسبات قدرت‌های جهانی اثر خواهد گذاشت. کشور‌ها در این پیچ تاریخی پس از فروکش کردن شعله جنگ، درباره ائتلاف‌ها، تضمین‌های امنیتی، مسیر‌های اقتصادی و شیوه مواجهه با تهدید‌های آینده بازنگری خواهند کرد. در چنین شرایطی، غفلت و تعویق طراحی راهبرد پساجنگ به معنای واگذاری ابتکار عمل، حداقل در بخشی از این فرایند به دیگران است. 
از همین رو، یکی از پرسش‌های جدی درباره سیاست منطقه‌ای ایران به عنوان خانه اهل‌بیت این است که آیا مدیریت بحران‌ها و حفظ ظرفیت‌های موجود، با طرحی روشن برای آینده پیوند خورده است؟ توافق شکننده ایران و عربستان با میانجی‌گری چین در سال ۲۰۲۳ نشان داد که دیپلماسی منطقه‌ای و توافق بر اصولی، چون احترام به حاکمیت کشور‌ها امکان‌پذیر است؛ اما توافق دوجانبه، به‌تنهایی جایگزین یک چارچوب فراگیر برای امنیت منطقه نمی‌شود. 
۳- ضرورت امروز قرارگرفتن طراحی نظم پساجنگ در متن برنامه‌ریزی راهبردی (نه به‌عنوان موضوعی حاشیه‌ای برای پژوهشگران بلکه) به‌مثابه بخشی از مسئولیت نهاد‌های تصمیم‌ساز سیاسی، دفاعی و امنیتی کشور است. این دستور کار باید دست‌کم سه محور داشته باشد: «تعریف جایگاه مطلوب ایران در نظم منطقه‌ای آینده»، «طراحی سازوکار‌های گفت‌و‌گو، مدیریت بحران و جلوگیری از برخورد‌های ناخواسته با همسایگان» و «پیوندزدن ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی شیعه با همکاری گسترده‌تر جهان اسلام، بدون نادیده‌گرفتن تفاوت منافع، حاکمیت ملی کشور‌ها و نگرانی‌های امنیتی متقابل». 
چنین رویکردی علاوه بر کمک به بازدارندگی در برابر تهدید‌های خارجی، قدرت دفاعی کشور را در مسیر امنیت مشترک از طریق ابتکار سیاسی و دیپلماسی منطقه‌ای برای کاهش احتمال وقوع جنگ‌های بعدی قرار می‌دهد. امنیت مشترک زمانی معنا دارد که از سطح شعار فراتر رفته و به قواعد، کانال‌های ارتباطی و توافق‌های قابل ارزیابی تبدیل شود. 
۴- این موضوع برای افکار عمومی، به معنای پیوند امنیت ملی کشور با آینده آرامش‌بخش، توسعه و معیشت مردم؛ برای مسئولان، به معنای ضرورت هماهنگی میان سیاست دفاعی، دیپلماسی و برنامه‌ریزی بلندمدت؛ و برای نهاد‌های پژوهشی، به معنای تدوین سناریو‌ها و شاخص‌هایی است که بتوان با آنها میزان تحقق اهداف را سنجید. 
باید این پرسش به دستور کار جدی کشور تبدیل شود: ایران در نظم پساجنگ چه جایگاهی خواهد داشت، یا برای شکل‌دادن به آن چه برنامه‌ای دارد و چه طرحی ارائه می‌کند؟ طراحی نقش ایران اهل‌بیت علیهم‌السلام در جهان آینده را نمی‌توان به روز‌های پس از جنگ واگذاشت. اگر ژئوپلیتیک شیعه قرار است فراتر از ظرفیت مقاومت، در ساختن نظمی پایدار نقش داشته باشد، باید از هم‌اکنون نسبت آن با «امنیت ملی ایران»، «همکاری جهان اسلام» و «ترتیبات آینده منطقه» روشن شود. دفاع از کشور، وظیفه امروز است؛ اما طراحی نظمی که احتمال تهدید‌های فردا را کاهش دهد، بخش جدایی‌ناپذیر همان مسئولیت است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جنگ ، ائتلاف ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

نوستالژی آر‌پی‌جی!

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

افت دلار با مداخله بازارساز

درمانده و بی‌نقشه

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

قبض عینک راز سرقت‌های میلیاردی را برملا کرد + گفت‌وگو با متهم

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

«مهرداد اخلاقی» با رای نمایندگان مجلس وزیر دفاع شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار